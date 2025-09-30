Echipa Catena Satu Mare, locul 3 la Campionatul de Fotbal Catena Racing Team, ediția a 12-a

În perioada 28-29 septembrie, la Cheile Grădiștei, s-a desfășurat cea de-a 12-a ediție a Campionatului Intern de Fotbal Catena Racing Team, o competiție de tradiție care a reunit 18 echipe din întreaga țară.

Echipa Catena – Filiala Satu Mare s-a clasat pe un onorabil loc 3, confirmând încă o dată valoarea și unitatea colectivului. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât doi dintre jucători au fost distinși cu premii individuale:

Gabriel Cadar – desemnat MVP-ul turneului

Daniel Miclea – declarat cel mai bun portar

Lotul echipei Satu Mare a fost format din: Miclea Daniel (portar), Faur Bogdan Florin, Cadar Gabriel, Farcau Adi, Ciul Adrian, Caba Gabriel Marian, Gulya Richard, Dobrai Eduard, Maxim Vlad și Noveli Ovidiu Augustin.

Managerul echipei, Florin Sopronyi, a transmis un mesaj după încheierea competiției, subliniind atât bucuria podiumului obținut de sătmăreni cât și importanța spiritului de fair-play:

„Suntem mândri de performanța jucătorilor noștri și de modul în care au reprezentat Satu Mare la acest turneu. Felicitări echipelor participante și organizatorilor.. Sperăm ca și pe viitor, competiția să rămână un model de respect și colegialitate.”

Echipa Satu Mare își exprimă recunoștința față de organizatori, suporteri și colegii din întreaga țară și privește cu încredere către următoarea ediție, cu dorința de a se clasa și mai sus în ierarhie.