Frații Kovacs merg din nou în Europa! UEFA i-a delegat în Liga Campionilor

Etapa a doua a UEFA Champions League vine cu o nouă delegare pentru arbitrii români. Miercuri, 1 octombrie, Istvan Kovacs va conduce de la centru confruntarea dintre Villarreal și Juventus, programată la ora 22:00.

Arbitrul din Carei va fi secondat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce fratele său, Szabolcs Kovacs, va fi al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și neamțul Christian Dingert.

A doua apariție în actualul sezon de UCL

Pentru Kovacs, aceasta este a doua delegare în grupele Champions League din acest sezon, după partida Olympiacos – Pafos (0-0). Reputatul central român a fost și în centrul atenției anul trecut, când a arbitrat impecabil finala dintre PSG și Inter Milano, încheiată cu 5-0.

Pe lângă această brigadă, România mai are un reprezentant în runda a doua. Este vorba despre Alexandru Deaconu, care va fi observator de arbitri la meciul FK Bodo/Glimt – Tottenham, programat marți.