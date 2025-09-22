În căutarea primelor puncte!

Liga a 3-a: SC Olimpia MCMXXI Satu Mare- Sticla Arieșu Turda, marți ora 17-stadion Someșul

– Echipa lui Funicello vine după un eșec, la limită, la Zalău

Marți, 23 septembrie, de la ora 17:00, pe Stadionul Someșul, SC Olimpia MCMXXI Satu Mare va întâlni ACS Sticla Arieșul Turda într-un meci din Liga 3, Seria 8. Partida este una importantă pentru sătmăreni, care speră să obțină primele puncte în actuala ediție de campionat.

Este duelul codașelor din seria a 8-a, ambele echipe, SC Olimpia MCMXXI și respectiv Sticla Turda având un mare ZERO în dreptul punctelor acumulate.

Partida va fi arbitrată de Raul Oliviu Balaiban (Oradea, Bihor) la centru ajutat la cele două margini de asistenții Marius Ionuț Matica și Daniel Alexandru Leuca (Oradea, Bihor). Rezervă: Gabriel Sician (Satu Mare). Observator arbitri: Zoltan Szekely (Baia Mare). Delegat de joc FRF: Dan Costin (Zalău, Sălaj)

Olimpia MCMXXI vine după un debut dificil în campionat, cu o serie de meciuri în care nu a reușit să puncteze. În runda precedentă, echipa a pierdut la SCM Zalău cu scorul de 2-1, după ce a reușit să reducă din handicap prin John Morakinnyo. Prima repriză a fost dominată clar de Zalău, iar în partea a doua, SC Olimpia MCMXXI a arătat mai mult curaj, atacând mai mult și riscând pe contraatac, însă fără să producă pericol real la poarta adversă.

Momentul tensionat al jocului a venit în minutul 87, când John Morakinnyo a fost eliminat, iar spiritele au fost încinse până la final. În ciuda înfrângerii, jocul a arătat că sătmărenii au potențial și dorința de a lupta pentru primele puncte.

ACS Sticla Arieșul Turda a pierdut etapa trecută acasă cu Lotus Felix dar sticlarii au ambiții mari după ce au instalat o nouă conducere cu Marius Popescu antrenor principal și Ioan Gurzău director sportiv.

Derby-ul etapei , la Baia Mare

Cel mai interesant meci al etapei se va juca la Baia Mare. Minaur va întâlni pe SCM Zalău într-un etern duel al principalelor candidate la promovare. Unirea Tășnad va juca miercuri la Dej cu o altă…Unire. Iar tășnădenii speră să continue seria pozitivă și să rămână pe prima poziție a clasamentului.

Programul etapei a V-a din Seria a VIII-a, marți, ora 17.00:

Lotus Băile Felix – Sănătatea Cluj

Olimpia Satu Mare – Arieșul Turda

Minaur Baia Mare – SCM Zalău

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Crișul Sântandrei

CSM Sighetu Marmației – Bihorul Beiuș

Unirea Dej – Unirea Tășnad – miercuri, ora 17.00