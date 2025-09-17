INEDIT. ,,Heritage 3D’’, un eveniment care aduce împreună tradiția și tehnologia

Muzeul Judetean Satu Mare invită sătmărenii vineri, 19 septembrie, de la ora 18.00, la deschiderea oficială a expoziției ,,Heritage 3D’’, un eveniment care aduce împreună tradiția și tehnologia. Experiența de vizitare va fi interactivă, patrimoniul etnografic local fiind valorificat prin metode inovatoare de documentare digitală, precum scanarea 3D a obiectelor.

Patrimoniul etnografic local este valorificat prin metode inovatoare de documentare digitală, precum scanarea 3D a obiectelor, oferindu-vă o experiență de vizitare interactivă și un nou mod de a descoperi unicitatea și valoarea bunurilor culturale.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului transfrontalier HUSKROUA/23/S/2.2/013 „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region” EtnCultSim, derulat prin programul Interreg VI A NEXT Hungary Slovakia Romania Ukraine 2021-2027.

Vineri, 19 septembrie, ora 18:00

Muzeul Județean Satu Mare