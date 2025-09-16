Kovacs Istvan la ceas aniversar. Cel mai bun arbitru din România , la borna 41!

La mulți ani!

Cel mai bun arbitru din România, careianul Kovacs Istvan , la ceas aniversar. Istvan împlinește, pe 16 septembrie, 41 de ani, din care are 27 de carieră în arbitraj.

27 de ani de arbitraj are Istvan Kovacs, care a condus primul meci la vârsta de 14 ani.

”Îmi place adrenalina când sunt pe teren. Iubesc fotbalul. Pentru mine, a fi arbitru este cea mai frumoasa meserie din lume si recomand tinerilor sa vina si sa imbratiseze aceasta oportunitate. De-a lungul carierei mele, am creat o mulțime de conexiuni, am construit relații bune cu colegii mei și mi-a plăcut să vizitez multe țări diferite prin munca mea.” – Istvan Kovacs.

Kovacs și-a sărbătorit ziua de naștere la muncă…Acesta pregătește meciul pe care-l va arbitra miercuri 17 septembrie în grupa unică de Liga Campionilor dintre Olimpiacos Pireu și Pafos. Acesta l are alături de el , în Grecia și pe fratele mai mic, Szabolcs, care e rezervă în brigada condusă de Istvan.

Kovacs Istvan are la activ trei finale arbitrate, și e primul arbitru din Europa ce a condus finalele Conference League , Europa League și Champions League. A participat la două ediții ale Campionatului European și la o ediție de Campionat Mondial. Din 2023, Kovacs Istvan e Cetățean de onoare al municipiului Carei.

La mulți ani cu multă sănătate și multe performanțe, atât în arbitraj, cât și pe plan personal!

Prietenii de la GNV și AJF Satu Mare!