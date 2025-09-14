Liga a 3-a: Minaur Baia Mare- Unirea Tășnad 1-5 (1-3): O victorie de senzație, de PUS ÎN RAMĂ!

Unirea Tășnad e cu siguranță echipa momentului în seria a 8-a a Ligii a 3-a. Nou promovată în eșalonul trei și cu multe schimbări în lot după meciurile de baraj, Unirii i se cânta prohodul, de unii ” binevoitori” la începutul lunii august.

Conducerea echipei , atât cea administrativă cât și cea tehnică a preferat însă să ”tacă și să facă” fără a intra în polemici inutile…Cu un lot tânăr, media de vârstă fiind în jurul a 22 de ani, Unirea a început perfect noul sezon …Victorie muncită la Lotus Felix , 2-0 și apoi două succese încântătoare, 7-1 cu SC Olimpia MCMXXI și 5-1 pe terenul Minaurului…

Iar meciul de la Baia Mare chiar e unul de poveste…De pus în ramă și de păstrat ca o amintire prețioasă în istoria clubului.

”Atunci când avem spirit, suntem disciplinați tactic, punem mai presus de persoană, ECHIPA, ne dorim de la primul până la ultimul din lot să demonstrăm că respectăm FOTBALUL, că îl facem cu plăcere și dorință de a avea succes, nu se poate altceva decât să ne fie răsplătită munca și să avem împliniri. Un debut de sezon perfect cu un lot cu o medie de vârstă de 22 de ani! Mulțumiri tuturor celor care ne sunt alături!” a transmis directorul tehnic , Ioan Stelescu.

Sanogo, atacantul împrumutat de la CSM Olimpia, a deschis scorul în minutul 6. Tot el a provocat și eliminarea lui Camara din minutul 7. Iar apoi fostul jucător de la Minaur, Florin Chitaș a reușit o dublă și Unirea conducea deja cu 3-0 în minutul 12.

Raphael Stănescu a marcat pentru 1-3 în minutul 28. Avea să fie însă doar un foc de paie, un gol de onoare al gazdelor, care în partea secundă n-au avut nicio replică în fața unor tășnădeni care s-au bucurat de fotbal și au mai punctat de două ori prin Băciuț min 53 și Roland Vajda min 57.

În ultima jumătate de oră am mai consemnat doar eliminarea lui Krausz pentru proteste și prestația superbă a galeriei venite de la Tășnad.

”O victorie, pentru ISTORIEEE! Trei puncte cât un campionat, trei puncte cât o declarație de forță!

Băieții noștri au intrat pe teren cu inima plină de curaj și au demonstrat încă o dată că pasiunea, ambiția și unitatea pot scrie povești legendare. În fața Minaurului Baia Mare am făcut spectacol și am arătat că nicio provocare nu e prea mare atunci când luptăm împreună: 1 – 5!

Un scor care nu reflectă doar jocul, ci și spiritul nostru! Suporterii au fost focul care a împins echipa din spate, jucătorii au fost gladiatorii din teren, iar antrenorii – arhitecții acestei performanțe. Împreună am arătat ce înseamnă să fii de neoprit! Aceasta nu e doar o victorie. Este începutul unui drum măreț, o promisiune că vom continua să scriem istorie și că nimic nu ne poate sta în cale!” e mesajul conducerii clubului pe pagina oficială de facebook.

Urmează meciul cu Viitorul Cluj de sâmbătă 20 septembrie…Iar tășnădenii sunt îndeptățiți să viseze frumos în acest sezon…

Stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare

Au marcat: Raphael Stănescu (28) / Mamourou Sanogo min 6 , Vasile Florin Chițaș (8, 12), Claudiu Robert Băciuț (53), Roland Vajda (57)

Arbitri: Dragoș Nicolae Lunca – Alin Revnic (ambii din Cluj-Napoca), Lazăr Flavius Seiche (Sânmihaiu Almașului – Sălaj). Rezervă: Victor Fătu (Cluj-Napoca). Observator arbitri: Sebastian Moisin (Oradea). Delegat joc: Marius Cozma (Zalău)

CS Minaur (antrenori: Francisc Dican, Romulus Buia, Vasile Șleam): 1. Flavius Croitoru – 47. Andrei Orosz (17. Denis Buhai – min. 29), 44. Mohamed Camara, 4. Jhon Mondragon, 22. Darius Mureșan, 80. Andrei Moga, 11. Raphael Stănescu (97. Viorel Chinde – min. 65), 7. Sergiu Ciocan (9. Raul Krausz – min. 21), 10. Raul Vitan (16. Cătălin Alexe – min. 29), 21. Andy Bădici (88. Gabriel Țura – min. 65), 30. Sanusi Hussaini

Rezerve neutilizate: 77. Marco Șuldac – 14. Alex Băican, 27. Mădălin Calu, 29. Alin Baciu

Unirea Tășnad: Dumitru Vasile – Vultur, Csatari, Chitaș, Negrea (cpt.), Băciuț, Matei, Szekely, Sanogo, Caba, Vajda Roland. Rezerve: Babiciu, Zbona, Onea, Dunca, Micaș, Cioltea, Ciul, Funkenhauzer, Blaga. Antrenor: Mihai Sabău-Svegler. Director tehnic: Ioan Stelescu.

Cartonașe galbene: Krausz (47, 53), Țura (69), Chinde (83) / Csanadi (59)

Cartonașe roșii: Camara (7 – fault în situație de gol), Krausz (53 – proteste)

Etapa a 3-a

Lotus Băile Felix – SCM Zalău: 0-1

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Bihorul Beiuș: 0-1

Unirea Dej – CSM Sighetu Marmației: 2-2

Sticla Arieșul Turda – Sănătatea Servicii Publice: 0-4

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Crişul Sântandrei: 0-2

CS Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad: 1-5