Liga a 3-a: SC Olimpia MCMXXI- Sticla Turda 3-0 ( 2-0): Primul succes a venit chiar în duelul “invitatelor”

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare și Sticla Arieșul Turda s-au întâlnit marți după amiază, pe stadionul Someșul, în duelul echipelor “invitate” la început de sezon de FRF să joace în Liga a 3-a.

De asemenea am avut parte și de meciul suferinței, cele două formații fiind înaintea meciului direct fără punct luat în C8.

Galben-albaștrii au dominat jocul și s-au impus fără prea mari emoții în fața unei echipe din Turda antrenate de fostul…olimpist, Marius Popescu și care l-a instalat în conducere pe Ioan Gurzău, fost director sportiv la Zalău, Șimleu și chiar Olimpia Satu Mare.

Atacantul Meas Tyreese s-a dovedit a fi omul meciului. Acesta a marcat în minutul 29 cu un șut plasat, din interiorul suprafeței de pedeapsă și apoi a dublat avantajul gazdelor în minutul 44 după un contraatac în care a depășit doi fundași și apoi și pe portarul sticlarilor și a punctat în poarta goală…

În partea a doua Sticla a încercat să revină în meci însă ocaziile mari le-au avut tot galben-albaștrii. Ruben Bodea a închis tabela în minutul 90+2 după o greșeală a fundașilor centrali de la Turda.

SC Olimpia MCMXXI obține primul succes al sezonului și va juca vineri în deplasare la Sântmartin cu Lotus Băile Felix.

Duelul Unirilor încheie etapa a 5-a miercuri de la ora 17. Avem meciul Dej-Tășnad cu Nagy Vladimir arbitru la centru. Și cu echipa din Tășnad favorită dacă ținem cont de parcursul perfect de până acum al echipei antrenate de cuplul Stelescu-Sabău.

Etapa a 5-a

Lotus Băile Felix – Sănătatea Cluj-Napoca: 3-1

SC Olimpia Satu Mare – Sticla Arieșul Turda 3-0

CS Minaur Baia Mare – SCM Zalău: 4-1

Viitorul Cluj-Napoca – Crișul Sântandrei: 1-0

CSM Sighet – Bihorul Beiuș: 3-1

Unirea Dej – Unirea Tășnad (miercuri, 24 septembrie, 17.00)

Clasament

1,Unirea Tășnad – 12p (17-3) – 4

2.Minaur Baia Mare – 12p (14-10) – 5

3.SCM Zalău – 10p (10-6) – 5

4.Sănătatea Cluj – 8p (9-6) – 5

5.CSM Sighet – 8p (9-7) – 5

6.Crisul Sântandrei – 7p (8-6) – 5

7.Lotus Băile Felix – 7p (5-5) – 5

8.Viitorul Cluj – 6p (3-5) – 5

9.Bihorul Beiuș – 6p (5-9) – 5

10.Unirea Dej – 4p (6-6) – 4

11.Olimpia Satu Mare – 3p (5-14) – 5

12.Sticla Turda – 0p (2-16) – 5

Etapa viitoare. Vineri, 26 septembrie, 17.00: Băile Felix – SC Olimpia MCMXXI; SCM Zalău – Viitorul Cluj; Sănătatea – Bihorul. Sâmbătă, 27 septembrie, 17.00: Sticla Turda – CS Minaur; Crișul – Unirea Dej; Unirea Tășnad – CSM Sighet.