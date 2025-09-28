Maidelines Gorguet, locul 5 la etapa de Cupă Mondială de la Praga

Judo- CSM Olimpia

Cupa Mondială Open, una dintre cele mai mari competiții internaționale, s-a desfășurat în acest weekend la Praga, reunind 405 sportivi din 35 de țări și 5 continente. România a fost reprezentată și de sătmăreanca Maidelines Gorguet, sportivă legitimată la CSM Olimpia Satu Mare.

Pentru această ediție, Gorguet a concurat într-o nouă categorie de greutate, trecând de la –70 kg la –78 kg, ceea ce a însemnat un nou început în clasamentele internaționale.

Chiar și așa, sportiva a avut un parcurs bun, reușind trei victorii importante, împotriva unor adversare din Italia, Liban și Ucraina.

În lupta pentru medalia de bronz, reprezentanta CSM Olimpia Satu Mare a întâlnit o sportivă din Germania. După un duel foarte strâns, decis în prelungiri, Gorguet a pierdut la limită și s-a clasat pe locul 5.

Următoarea competiție pentru Maidelines Gorguet va avea loc în luna octombrie, la Sarajevo, unde se va desfășura o nouă etapă de Cupă Mondială Open, cu participare largă la nivel intercontinental.