Medieșu Aurit găzduiește ediția cu numărul 30 a Cupei „Dacicus”

Duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 09:00, baza sportivă a Școlii Profesionale „George Coșbuc” din Medieșu Aurit va fi gazda ediției a 30-a a Cupei „Dacicus”, competiție desfășurată în cadrul Săptămânii Europene a Sportului.

Evenimentul este organizat de Asociația Județeană Sportul pentru Toți Satu Mare, în parteneriat cu Federația Română Sportul pentru Toți, Direcția Județeană pentru Sport Satu Mare, Comitetul Olimpic Român – filiala Satu Mare, Primăria și Consiliul Local Medieșu Aurit, precum și Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit.

Competiția este deschisă iubitorilor de mișcare cu vârste cuprinse între 10 și 70 de ani. Probele la care se pot înscrie participanții sunt:

cros (fete și băieți),

tenis de masă (fete și băieți),

șah (fete și băieți),

minifotbal băieți 5+1 pe teren redus.

Înscrierile se fac în dimineața concursului, până la ora 08:45, pe baza unui tabel nominal însoțit de aviz medical „apt pentru efort fizic în competiție”.

Primele trei locuri la fiecare probă vor fi premiate cu diplome, medalii și cupe.

Pentru informații suplimentare, cei interesați îl pot contacta pe prof. Adrian Meszaros, președintele AJSPT Satu Mare, la numărul de telefon 0741 220 765.