Pe urmele tatălui: Izsáki Benjamin, locul III la Cupa Atlas Invictus

Sâmbătă, 13 septembrie, la Cluj-Napoca, s-a desfășurat ediția a V-a a Cupei Atlas Invictus, o competiție internațională de floretă care a adunat pe planșă 25 de sportivi U11 din România, Ungaria, Bulgaria și Serbia.

În proba destinată băieților U11, Izsáki Benjamin, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Satu Mare, a reușit o clasare excelentă, ocupând locul al III-lea după o zi plină de emoții și de dueluri spectaculoase.

Tânărul scrimer este fiul cunoscutului antrenor Arnold Izsáki, care de ani buni formează noi generații de floretiști la CS Satu Mare. Performanța sa confirmă tradiția și valoarea școlii sătmărene de scrimă, precum și potențialul unei noi generații de sportivi talentați.