Puțin respect, vă rog!

Încăpățânarea unora de a parca pe trotuar transformă spațiul destinat pietonilor într-un obstacol greu de trecut. Astfel de gesturi îi obligă pe oameni, inclusiv copii, în special vârstnici sau persoane cu dizabilități să ocolească prin incinta unui magazin mașinile, astfel într-o vreme călduroasă cum sunt zilele acestea, nu e tocmai plăcut!

Un minim de respect pentru cei din jur înseamnă să lăsăm trotuarele libere și să înțelegem că ele nu sunt locuri de parcare, ci spații pentru siguranța tuturor pietonilor. Mulțumim anticipat șoferilor în cauză!