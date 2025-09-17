Sătmărenii au șansa de a se angaja legal în Europa. Aproape 250 de locuri de muncă disponibile

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 248 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 79 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrator ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator in productie- procesare produse din carne.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru: muncitor in industria piscicola.

Finlanda – 34 locuri de muncă pentru: muncitor prefabricate elemente beton.

Polonia – 35 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic ; lucrator in depozit ; montator tevi industriale ; coordonator montator sisteme de conducte ; muncitor in constructii ;

Italia – 15 locuri de muncă pentru: sofer autobuz.

Slovenia – 15 locuri de muncă pentru: lucrator asamblare auto.

Austria – 8 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser ; strungar universal; technician mecanic; technician electrician; operator CNC; mecanic auto.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru: culegator de pere.

Irlanda – 3 locuri de muncă pentru: receptioner, portar ; terapeut SPA.

Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: dulgher ; zidar.

Franta – 1 loc de muncă pentru: fizioterapeut.

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, și consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.