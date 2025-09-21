Scrimă / Spadasinul de la CSM Olimpia, Adrian Dabija, bronz la Belgrad!

Spadasinul Adrian Dabija, legitimat la CSM Olimpia Satu Mare, a reușit o nouă performanță pe plan internațional, cucerind medalia de bronz la prestigiosul turneu „Belgrade Trophy”, desfășurat în Serbia.

Dabija, multiplu medaliat la campionatele naționale, a început excelent competiția, câștigând toate cele cinci meciuri din grupele preliminare. Astfel, a intrat pe tabloul principal de 64 ca al șaptelea favorit.

Pe rând, i-a învins pe italianul Edoardo Roviglione (15–5), pe compatriotul acestuia Pietro Nicoli (15–11) și pe britanicul Vladimir Kukharev (15–7).

În sferturile de finală, spadasinul nostru l-a înfruntat pe Alexandru Stoica de la CS UNEFS București, reușind să se impună cu 15–12. Calificat în semifinale, Dabija a pierdut la mare luptă, scor 15–12, în fața spaniolului Alvaro Fernandez Calleja, cel care avea să câștige ulterior și finala.

Astfel, sportivul de la CSM Olimpia a urcat pe treapta a treia a podiumului, aducând încă un rezultat excelent, pe plan internațional, pentru scrima sătmăreană.

Aproape de podium și Mézinger Márton

Foarte aproape de medalie a fost și colegul său, Mézinger Márton, care a produs surpriza optimilor, eliminându-l pe principalul favorit al competiției, rusul Roman Samoilov (15–12). În sferturi, însă, a cedat în fața danezului Patrick Jörgensen (15–10), cel care avea să ajungă în finală. Mézinger s-a clasat în final pe un onorabil loc 8.

Evoluții apreciate pentru lotul sătmărean

Și ceilalți scrimeri pregătiți de antrenorii Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilágyi și Adrian Pop au avut evoluții apreciate în concursul care a reunit 116 participanți:

Alex Oroian – locul 12

Szabó Szabolcs – locul 68

