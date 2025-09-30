Start perfect pentru KKS Cămin 1, LPS Satu Mare și CSM Olimpia Satu Mare în seria N

După a doua etapă din Campionatul de junioare III la handbal feminin, Seria N, reprezentantele județului Satu Mare , KKS Cămin 1, LPS Satu Mare și CSM Olimpia Satu Mare au rămas neînvinse și, alături de Marta Baia Mare, se află în fruntea clasamentului.

Etapa a doua a sezonului regulat s-a disputat în weekend. KKS 1, formată în mare parte din jucătoare din Cămin, Foieni, Căpleni și împrejurimi, a obținut o victorie importantă la Fărcașa.

KKS 2 a evoluat la Satu Mare, unde a întâlnit echipa ACS Atletik, iar experiența mai mare a fetelor de la Cămin s-a văzut pe teren, acestea impunându-se categoric.

LPS Satu Mare și-a respectat statutul de favorită și a învins fără emoții echipa principală a Academiei Sportive „Alexandru Csepreghi” Baia Mare.

Tot la Satu Mare, echipa CSM Olimpia – alcătuită în mare parte din jucătoare din Negrești-Oaș, Turț și Satu Mare – a trecut clar de formația secundă a Academiei maramureșene.

Runda următoare va avea loc pe 4 octombrie. CSM Olimpia va juca la Negrești-Oaș, LPS se va deplasa la echipa B a Academiei Sportive, iar ACS Atletik va înfrunta echipa A. În aceeași zi, cele două echipe ale KKS vor juca la Căpleni, unde vor primi vizita formațiilor Marta și Fărcașa.

Rezultatele etapei a II-a

CS Marta Baia Mare – ACS Handbal Inovativ Negrești-Oaș 38–6

Inovativ: Teodora Gabriela Vancea, Elek Princess Alessia (2), Anamaria Cristina Balta, Giulia Joana Cicio, Ancuța Yasmina Dobrican (2), Elek Jessica Alexandra, Alexandra Georgiana Mulcuțan, Daria Nicoleta Lobonț, Natalia Frond (1), Amalia Mihaela Birtoc, Jasmine Gabriela Cristea, Iulia Contra, Natalia Maria Iacob (1), Diana Maria Botoș, Petruța Antonia Crișan

LPS Satu Mare – CS Academia Sportivă Alexandru Csepreghi A 31–18

LPS: Ștefania Ciac, Ariana Farcău, Natalia Horotan, Adelina Ioana Rus (9), Sofia Ardelean, Mădălina Pleth, Antonia Maria Andronache, Iulia Florina Pop (6), Larisa Gabriela Hodaș, Alexia Emilia Gatina Stan, Szabó Nikolett Szofi, Daria Ioana Țarcăn (5), Delia Domocoș, Sara Maria Steț (9), Anastasia Petric, Ilinca Maria Petric (2).

SHCS 2022 Fărcașa – KKS Cămin 1 12–21

KKS 1: Varga Hanna, Menninger Dorka (3), Szolomaier Johanna (2), Roszel Emili (3), Török Nóra (2), Tempfli Jázmin (2), Varga Nikolett (4), Várkúti Blanka (1), Szeibel Dalma, Farkas Fanny Kitty (2), Pop Alexia, Török Tekla (1), Lebedi Roza Anna, Fleisz Alexa (1), Megyeri Csenge Sarolta.

CSM Olimpia Satu Mare – CS Academia Sportivă Alexandru Csepreghi B 21–8

CSM Olimpia : Büte Hilda (7), Nagy Evelin, Veres Nóra, Reha Luca Amanda, Bartha Szabina Beatrix (9), Cseh Antónia, Geng Boglárka (4), Geng Barbara, Kompász Vivien, Cseh Melisa, Molnar Kira Delia, Elek Zsófia (1), Bak Natália Boglárka.

ACS Atletik Satu Mare – KKS Cămin 2 10–34

Atletik: Andrea Daria Silaghi, Iulia Mihaela Petric, Kovács Lilla Boglárka, Erős Lídia, Andrea Sofia Mașnița (1), Daria Andrea Mondoca, Pesti Natália, Iuliana Constantina Ardelean, Kiss Mirjam Johanna, Alina Iasmina Buha (2), Nagy Zsanett, Trella Chintya Terézia (2), Carla Maria Mezei (2), Antonia Giulia Ioana Purdea (3), Eliza Medeea Rainhard.

KKS 2: Lang Panna Antonia, Hamvas Emma (4), Pataki Dóra, Bontó Tímea (3), Lang Hanna Diana, Veres Viktória (3), Barabás Jázmin Maya (2), Kinczler Hanna, Csáki Kitti Mária, Silimon Panna, Eizert Rebeka (2), Mátyás Maja, Pocsai Csenge (11), Heim Heidi (1), Incze Vivien (3), Koch Hanna (5).