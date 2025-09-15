Liga a 4-a Elite, etapa a 2-a

Talna Orașu Nou și Recolta Dorolț, punctaj maxim în ELITE

– Victorie surprinzătoare pentru nou promovata din Odoreu în fața Turului Micula. CSM II Olimpia învinsă pe final , la Carei

Ordinea a rămas neschimbată pe primele două locuri după etapa a doua a Ligii a 4-a Elite la fotbal, întrucât atât AFCS Talna Orașu Nou, cât și Recolta Dorolț și-au adjudecat cele trei puncte în meciurile jucate la finalul săptămânii trecute.

Talna și-a adjudecat derby-ul Țării Oașului pe terenul celor de la ACS Oașul 1969 NegreștiOaș. Gazdele au deschis scorul în prima repriză prin Rafael Espinoza, însă până la pauză Ashton Escamilla a restabilit egalitatea. La reluare, același Escamilla a adus-o pe Talna în avantaj, iar Fedorca a dus scorul la 3–1. Finalul a aparținut gazdelor, care au redus diferența prin Espinoza, dar victoria a rămas în dreptul oaspeților: 3–2. Oașul rămâne cu punctul cucerit în prelungiri în prima etapă la CSM II Olimpia Satu Mare, scor 4-4 atunci când echipa lui Vasile Pop a revenit de la 1-4 în ultimele 20 de minute.

Victorie mare pentru nou-promovata Someșul Odoreu

La Odoreu, FC Someșul a învins ACS Turul Micula cu 2–0, grație dublei reușite de ”stranierul” Johannes Noah,. Succesul aduce formația nou-promovată pe locul patru în clasament. Interesant e că cele două formații s-au întâlnit la Odoreu într-un amical la finalul lunii august iar atunci rezultatul a fost egal, 2-2.

Victoria Carei urcă pe podium

Pe treapta a treia a podiumului a urcat CSM Victoria Carei, echipă alcătuită din jucători locali, care a trecut de CSM Olimpia II Satu Mare (U19) cu 3–1. Mărneanu, Berindea și Koter au marcat pentru careieni, în timp ce pentru sătmăreni a înscris Zohorák Noel. Careienii s-au desprins abia în ultimele zece minute ale meciului. Pentru tânăra echipă a CSM-ului e al doilea meci în care cedează puncte pe final de meci.

Recolta, victorie muncită la Decebal

La Decebal, Recolta Dorolț a tranșat disputa cu Unirea II Tășnad încă din prima repriză. Lakatos Tibi a deschis scorul devreme, Varga Zoltán a majorat avantajul, iar Enrique Gomez a redus din diferență chiar înainte de pauză. În partea secundă nu s-a mai înscris, iar Recolta și-a păstrat locul doi în clasament.

Rezultatele etapei a doua

ACS Oașul 1969 Negrești oaș – AFCS Talna Orașu Nou 2–3 (1–1)

Marcatori: Rafael Espinoza (11, 88) / Ashton Escamilla (35, 49), Michael Fedorca (52)

FC Someșul Odoreu – ACS Turul Micula 2–0 (1–0)

Marcatori: Johannes Noah (7, 82)

Unirea II Tășnad/Decebal – ACSC Recolta Păulești 1–2 (1–2)

Marcatori: Enrique Gomez (45) / Lakatos Tibor (10), Varga Zoltán (39)

Victoria VSK Carei – Olimpia VSK II Satu Mare (U19) 3–1 (1–0)

Marcatori: Cătălin Mărneanu (15), Cosmin Berindea (85), Raul Koter (87) / Zohorák Noel (70)

Clasament Liga 4 Elite (după etapa a II-a)



Etapa viitoare

Recolta Dorolţ – ACS Oaşul 1969

Talna Oraşu Nou – Victoria Carei

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Turul Micula

Unirea Tăşnad II / Decebal – FC Someşul Odoreu