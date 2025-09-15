Liga a 4-a Elite, etapa a 2-a
Talna Orașu Nou și Recolta Dorolț, punctaj maxim în ELITE
– Victorie surprinzătoare pentru nou promovata din Odoreu în fața Turului Micula. CSM II Olimpia învinsă pe final , la Carei
Ordinea a rămas neschimbată pe primele două locuri după etapa a doua a Ligii a 4-a Elite la fotbal, întrucât atât AFCS Talna Orașu Nou, cât și Recolta Dorolț și-au adjudecat cele trei puncte în meciurile jucate la finalul săptămânii trecute.
Talna și-a adjudecat derby-ul Țării Oașului pe terenul celor de la ACS Oașul 1969 NegreștiOaș. Gazdele au deschis scorul în prima repriză prin Rafael Espinoza, însă până la pauză Ashton Escamilla a restabilit egalitatea. La reluare, același Escamilla a adus-o pe Talna în avantaj, iar Fedorca a dus scorul la 3–1. Finalul a aparținut gazdelor, care au redus diferența prin Espinoza, dar victoria a rămas în dreptul oaspeților: 3–2. Oașul rămâne cu punctul cucerit în prelungiri în prima etapă la CSM II Olimpia Satu Mare, scor 4-4 atunci când echipa lui Vasile Pop a revenit de la 1-4 în ultimele 20 de minute.
Victorie mare pentru nou-promovata Someșul Odoreu
La Odoreu, FC Someșul a învins ACS Turul Micula cu 2–0, grație dublei reușite de ”stranierul” Johannes Noah,. Succesul aduce formația nou-promovată pe locul patru în clasament. Interesant e că cele două formații s-au întâlnit la Odoreu într-un amical la finalul lunii august iar atunci rezultatul a fost egal, 2-2.
Victoria Carei urcă pe podium
Pe treapta a treia a podiumului a urcat CSM Victoria Carei, echipă alcătuită din jucători locali, care a trecut de CSM Olimpia II Satu Mare (U19) cu 3–1. Mărneanu, Berindea și Koter au marcat pentru careieni, în timp ce pentru sătmăreni a înscris Zohorák Noel. Careienii s-au desprins abia în ultimele zece minute ale meciului. Pentru tânăra echipă a CSM-ului e al doilea meci în care cedează puncte pe final de meci.
Recolta, victorie muncită la Decebal
La Decebal, Recolta Dorolț a tranșat disputa cu Unirea II Tășnad încă din prima repriză. Lakatos Tibi a deschis scorul devreme, Varga Zoltán a majorat avantajul, iar Enrique Gomez a redus din diferență chiar înainte de pauză. În partea secundă nu s-a mai înscris, iar Recolta și-a păstrat locul doi în clasament.
Rezultatele etapei a doua
ACS Oașul 1969 Negrești oaș – AFCS Talna Orașu Nou 2–3 (1–1)
Marcatori: Rafael Espinoza (11, 88) / Ashton Escamilla (35, 49), Michael Fedorca (52)
FC Someșul Odoreu – ACS Turul Micula 2–0 (1–0)
Marcatori: Johannes Noah (7, 82)
Unirea II Tășnad/Decebal – ACSC Recolta Păulești 1–2 (1–2)
Marcatori: Enrique Gomez (45) / Lakatos Tibor (10), Varga Zoltán (39)
Victoria VSK Carei – Olimpia VSK II Satu Mare (U19) 3–1 (1–0)
Marcatori: Cătălin Mărneanu (15), Cosmin Berindea (85), Raul Koter (87) / Zohorák Noel (70)
Clasament Liga 4 Elite (după etapa a II-a)
Etapa viitoare
Recolta Dorolţ – ACS Oaşul 1969
Talna Oraşu Nou – Victoria Carei
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Turul Micula
Unirea Tăşnad II / Decebal – FC Someşul Odoreu