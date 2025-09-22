Trupa Mihai Raicu invită publicul la prima premieră a stagiunii: „Ciudatul rol al întâmplării”, fantezie comică de Ion Băieșu

„Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, în regia apreciatului regizor și actor Dan Tudor, se joacă pentru prima dată pe scena Teatrului de Nord, duminică 28 septembrie de la ora 19.00.

Textul aduce în prim-plan îndrăgitele personaje Tanța și Costel, protagoniștii primului sitcom românesc de succes, purtător al aceluiași nume.

„Ciudatul rol al întâmplării” pornește la drum de pe peronul unei gări aparent obișnuite, unde un bătrân își așteaptă soția dispărută de 35 de ani, privind cu nostalgie spre trecut, iar o tânără încearcă să contureze chipul nevăzut al viitorului, în căutarea omului potrivit. Dincolo de duioșia poveștii, comicul este prezent la tot pasul, garantând o seară plină de bună dispoziție.

Spectacolele regizate de Dan Tudor sunt recunoscute pentru registrul comic absurd-burlesc, în care gagurile surprinzătoare și momentele de haz se succed cu o energie debordantă și multă fantezie. Printre montările sale memorabile se numără: „Sânziana și Pepelea”, „Omul care a văzut moartea”, „Titanic Vals”, „Secretul Familiei Posket” (Teatrul Naţional București), „Hoațele”, „Stăpânii rulotei” (Teatrul de Comedie București), „Hagi Tudose”, „Bădăranii”, „Gaițele” (Teatrul Metropolis București), „Mititică Popescu” (Teatrul „C. Nottara” București) sau „Autorul e in sală” (Teatrul Dramaturgilor Români București).

Celebrul coregraf Florin Fieroiu semnează mișcarea scenică, aducându-și contribuția printr-o abordare subtilă, care luminează și clarifică personajele, extinzând expresivitatea actorilor fără a impune un stil rigid, ci construind organic spectacolul alături de echipă.

Decorul și costumele sunt realizate de scenograful Cristian Gătina iar muzica spectacolului este compusă de Vlad Giurge. Din distribuție fac parte actorii: Raluca Mara, Andrei Stan, Radu Botar, Carmen Frățilă, Carol Erdos, Sorin Oros, Bianco Erdei, Cătălin Mareș, Cristian But, Tibor Székely, Andrei Gîjulete și Vlad Giurge.

Pentru premiera spectacolului „Ciudatul rol al întâmplării” este valabil abonamentul „Ștefan Mareș”. Bilete pot fi cumpărate de la Agenția teatrală (str. Horea nr. 6, telefon: 0261712106 sau 0786538580), sau online: https://teatruldenord.biletmaster.ro/.

————————–

CIUDATUL ROL AL ÎNTÂMPLĂRII

Fantezie comică de Ion Băieșu

Regia: Dan Tudor

Scenografia: Cristian Gătina

Coregrafia: Florin Fieroiu

Muzica: Vlad Giurge

Distribuția:

Tanța – Raluca Mara

Costel – Andrei Stan

Tatăl Tanței – Radu Botar

Mama Tanței – Carmen Frățilă

Pensionarul – Carol Erdos

Vărul – Sorin Oros