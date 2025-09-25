Unirea, meci greu acasă cu CSM Sighet. SC Olimpia MCMXXI merge la Sânmartin

Se joacă meciuri pe bandă rulantă în Liga a 3-a. Iar în seria a 8-a după ce marți și miercuri am avut parte de meciurile etapei a 5-a iată că echipele n-au prea mult timp de refacere căci runda a 6-a începe vineri și se încheie sâmbătă după amiază.

SC Olimpia MCMXXI vine după primul succes din actualul sezon, 3-0 cu Sticla Turda, și se deplasează vineri la Sânmartin pentru duelul cu Lotus Felix. Echipa bihoreană, pregătită de Cosmin Bodea a evoluat tot pe teren propriu, marți, 3-1 cu Sănătatea Cluj Napoca și pornește favorită în fața echipei lui Funicello.

Liderul seriei, Unirea Tășnad va încerca să păstreze parcursul perfect și după jocul de sâmbătă cu CSM Sighet. Tășnădenii sunt, alături de cei de la Metalurgistul Cugir din seria a 7-a performerii startului de sezon din Liga a 3-a. Unirea și Metalurgistul sunt singurele echipe din eșalonul trei ce au acumulat maxim de puncte după 5 runde…

Cât despre meciul cu sighetenii, oficialii de la Unirea sunt conștienți că meciul de sâmbătă va fi cel mai greu de până acum.” Deja nu mai suntem o surpriză și adversarii au început să ne trateze nu ca pe o nou promovată ci ca pe un lider de serie. Echipa din Sighet e una puternică, cu șanse mari la play off și trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să intrăm concentrați încă din primul minut” spune antrenorul Mihai Sabău.

Va lipsi, accidentat, Laurențiu Caba. Partida de la Tășnad va începe la ora 17 iar suporterii sunt așteptați în număr mare la stadion.

Etapa a 6-a

Vineri, 26 septembrie, 17.00:

Lotus Băile Felix – SC Olimpia MCMXXI

SCM Zalău – Viitorul Cluj

Sănătatea – Bihorul

Sâmbătă, 27 septembrie, 17.00:

Sticla Turda – CS Minaur

Crișul – Unirea Dej

Unirea Tășnad – CSM Sighet

Clasament

1,Unirea Tășnad – 15p (17-3) – 5

2.Minaur Baia Mare – 12p (14-10) – 5

3.SCM Zalău – 10p (10-6) – 5

4.Sănătatea Cluj – 8p (9-6) – 5

5.CSM Sighet – 8p (9-7) – 5

6.Crisul Sântandrei – 7p (8-6) – 5

7.Lotus Băile Felix – 7p (5-5) – 5

8.Viitorul Cluj – 6p (3-5) – 5

9.Bihorul Beiuș – 6p (5-9) – 5

10.Unirea Dej – 4p (6-7) – 5

11.Olimpia Satu Mare – 3p (5-14) – 5

12.Sticla Turda – 0p (2-16) – 5