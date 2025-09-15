Vandali de Medieșu Aurit: când bărbăția se măsoară în semne de circulație culcate la pământ

În Medieșu Aurit, un grup de „eroi locali” și-au testat curajul… pe semne de circulație. Da, acele obiecte nevinovate care ne ajută să ajungem teferi acasă sau să evităm accidente. Dar pentru ei, se pare, semnele sunt doar niște jaloane de ridicat la rang de trofee inutile.

Au culcat la pământ stâlpi și indicatoare, mândri că „și-au măsurat bărbăția”. Bravo, băieți! Dacă aceasta e definiția voastră de curaj, e trist că nu v-ați născut super-eroi… măcar ați fi avut de ce să vă lăudați cu adevărat.

În rest, semnele nu ripostează. Dar comunitatea, bunul simț și siguranța celor dragi da. Așa că, data viitoare când simțiți nevoia să demonstrați ceva, încercați să vă măsurați bărbăția altfel… poate prin a nu fi complet inutili.