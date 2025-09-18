Weekend plin de fotbal în județ!

AJF Satu Mare
– derby-ul etapei a 3-a din Elite se joacă la Orașu Nou între Talna și Victoria Carei
Fotbalul județean revine în prim-plan în acest weekend cu dueluri interesante în Liga a IV-a ELITE, Liga a IV-a – Seria A și B și Liga a V-a. Peste 20 de partide se vor disputa pe terenurile din județul Satu Mare. Iar vremea se anunță perfectă cu mult soare și temperaturi maxime de 27-29 de grade Celsius
Liga a IV-a ELITE
Etapa a 3-a începe sâmbătă la Dorolț, unde Recolta , echipă cu punctaj maxim , primește vizita vicecampioanei Oașul 1969. Meciurile sunt programate la ora 15:00 (juniori) și 17:00 (seniori) și se anunță extrem de disputate. Oșenii vin după o remiză salvată pe final la CSM II Olimpia și o înfrângere în derby-ul local cu Talna.
Duminică, capul de afiș este derby-ul dintre Talna Orașu Nou și Victoria Carei, două echipe neînvinse în primele două runde, cu pretenții la podium. Tot duminică, CSM Olimpia II (U19) joacă pe terenul de la Academia Partium împotriva celor de la Turul Micula, iar Unirea Tășnad II se duelează la Decebal cu revelația, FC Someșul Odoreu.
Liga a IV-a – Seria A
În Seria A, etapa a 2-a aduce patru confruntări interesante. La Medieșu Aurit, Dacia caută o victorie importantă în eternul derby local, cu vecinii de la Victoria Apa, în timp ce la Ardud, Cetate 800 ar trebui să întâlnească pe Sportul Botiz. Spunem ar trebui deoarece în prima rundă ardudenii nu s-au prezentat la Lazuri…
Liga a IV-a – Seria B
Etapa a 4-a se deschide sâmbătă cu meciul dintre Someșul Oar și Real Andrid. Duminică, atenția se mută la Vulturii Santău – Recolta Sanislău, Victoria Petrești – Frohlich Foieni și Ciumești – Fortuna Căpleni. La Moftinu Mic, campioana Crasna primește vizita formației Unirea Pișcolt. Partida Schwaben Kalmandi Cămin – Kneho Urziceni a fost amânată.
Liga a V-a
Și în Liga a V-a meciurile se anunță atractive. Sâmbătă, la Satu Mare, echipa părinților de la Il Calcio SM întâlnește pe Viitorul Viile Satu Mare, iar la Marna, Platanul dă piept cu Diferit SM. Duminică, avem meci la Babța între Voința și Livada,dar și la Porumbești, unde Ugocea primește vizita formației Dacia Supur. Prietenia Crucișor are pauză în această rundă.
PROGRAMUL ORIENTATIV AL MECIURILOR
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM
Etapa 3
Sâmbătă, 20 septembrie
Ora 15 juniorii- 17:00 – seniori: ACSC Recolta Dorolţ – ACS Oaşul 1969
Duminică, 21 septembrie
Ora 12:00 – seniori: CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Turul Micula
Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori: AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Victoria Carei
Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori: Unirea Tăşnad II / Decebal – FC Someşul Odoreu
Liga a IV-a – Seria A
Etapa 2
Duminică, 21 septembrie
Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori: Dacia Medieşu Aurit – Victoria Apa
Ora 14:00 – seniori: Înfrăţirea Tarna Mare – Voinţa Turţ
Ora 17:00 – seniori: Cetate 800 Ardud – Sportul Botiz
Ora 17:00 – seniori: Recolta Dorolț II – Dara – Voinţa Lazuri
Seria B – Etapa 4
Sâmbătă, 20 septembrie
Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori: Someşul Oar – Real Andrid
Duminică, 21 septembrie
Ora 17:00 – seniori: Vulturii Santău – Recolta Sanislău
Ora 17:00 – seniori: Victoria Petreşti – Frohlich Foieni
Ora 17:00 – seniori: Ciumeşti – Fortuna Căpleni
Ora 15:00 – juniori / 17:00 – seniori: Crasna Moftinu Mic – Unirea Pişcolt
Ora 17:00 – seniori: Viitorul Lucăceni / Berveni – Ghenci 2006
Schwaben Kalmandi Cămin – Kneho Urziceni, amânat
Liga a V-a
Etapa 2
Sâmbătă, 20 septembrie
Ora 17:00 – seniori: Il Calcio SM – Viitorul Viile Satu Mare
Ora 17:00 – seniori: Platanul Marna – Diferit SM
Ora 17:00 – seniori: Olimpia Domăneşti – Voinţa Lazuri II Bercu (teren Bercu)
Duminică, 21 septembrie
Ora 17:00 – seniori: Voinţa Babţa – Livada
Ora 17:00 – seniori: Ugocea Porumbeşti – Dacia Supur
Prietenia Crucişor – stă