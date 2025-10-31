4,47% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Satu Mare la sfârșitul lunii septembrie 2025

La sfârșitul lunii septembrie, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a fost de 4,47 %, în scădere cu 0,3 % față de luna august anului 2025.

Din totalul șomerilor înregistrați la finele lunii septembrie 2025, respectiv de 5736 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 639 au fost șomeri indemnizați și 5.097 neindemnizați.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii septembrie 2025 se prezintă astfel : 1.146 șomeri provin din mediul urban și 4.590 șomeri provin din mediul rural.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (1.476), urmați de cei din grupa de vîrstă între 30-39 de ani (1.203), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (416).

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii Total 5736 < 25 ani 741 între 25-29 416 între 30-39 1203 între 40-49 1476 între 50-55 930 peste 55 ani 970

Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii septembrie 2025 se prezintă sugestiv astfel:

Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Satu Mare 55,88 %. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 31,01 % din totalul șomerilor înregistrați, iar 5,91 % au absolvit învățământul profesional. Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 5,28 % din total șomeri înregistrați, cei cu studii superioare 1,5 %, iar cei cu învățământ postliceal 0,42 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.718 persoane foarte greu ocupabile, 2.934 greu ocupabile, 1.066 mediu ocupabile , iar 18 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.