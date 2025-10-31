More

    4,47% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Satu Mare la sfârșitul lunii septembrie 2025

    La sfârșitul lunii septembrie, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a fost de 4,47 %, în scădere cu 0,3 % față de luna august anului 2025.

    Din totalul șomerilor înregistrați la finele lunii septembrie 2025, respectiv de 5736 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 639 au fost șomeri indemnizați și  5.097 neindemnizați.

    Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii septembrie 2025 se prezintă astfel : 1.146 șomeri provin din mediul urban  și 4.590 șomeri provin din mediul rural.

    Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (1.476), urmați de cei din grupa de vîrstă între 30-39 de ani (1.203), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (416).

    Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
    Total            5736
    < 25 ani 741
    între 25-29 416
    între 30-39 1203
    între 40-49 1476
    între 50-55 930
    peste 55 ani              970

    Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii septembrie 2025  se prezintă sugestiv astfel:

    Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Satu Mare 55,88 %. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 31,01 % din totalul șomerilor înregistrați, iar 5,91 % au absolvit învățământul profesional. Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 5,28 %  din total șomeri înregistrați, cei cu studii superioare 1,5 %, iar cei cu învățământ  postliceal 0,42 %.

    Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:  1.718  persoane foarte greu ocupabile, 2.934  greu ocupabile, 1.066  mediu ocupabile , iar  18 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

