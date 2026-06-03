Aproape o mie de angajați din sănătate și asistență socială au participat la manifestația din Piața Victoriei, acuzând că proiectul de lege este inechitabil și afectează veniturile personalului din sistem

Membri ai Federației SANITAS din județul Satu Mare s-au alăturat, miercuri, protestului organizat în Piața Victoriei din București împotriva proiectului noii legi a salarizării unitare. Aproximativ 20 de sindicaliști sătmăreni au făcut deplasarea în Capitală pentru a-și exprima nemulțumirea față de forma actuală a actului normativ aflat în dezbatere publică.

Acțiunea de protest a început la ora 10:00 și a reunit aproape o mie de participanți din întreaga țară, reprezentând personalul din sănătate și asistență socială.

Sindicaliștii cer retragerea actualului proiect

Protestatarii susțin că noua lege a salarizării este „inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă” pentru angajații din sistemul sanitar și din domeniul asistenței sociale.





Reprezentanții SANITAS consideră că prevederile actuale nu reflectă realitățile din teren și pot conduce la blocarea sau chiar diminuarea unor drepturi salariale dobândite în ultimii ani.

Participanții la manifestație au solicitat Guvernului retragerea proiectului în forma actuală și reluarea dialogului cu organizațiile sindicale reprezentative.

Sindicaliști din întreaga țară au ajuns în Piața Victoriei

La protest au participat delegații din numeroase județe, printre care Arad, Sălaj, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Constanța și Iași, dar și din alte zone ale țării.





Potrivit liderilor sindicali, mobilizarea a avut loc pentru a transmite un semnal clar autorităților cu privire la nemulțumirile existente în sistemul public de sănătate.

Temeri privind impactul asupra veniturilor

Federația SANITAS avertizează că mai mult de jumătate dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea fi afectați de prevederile noii legi, prin plafonarea sau reducerea unor venituri.

Sindicaliștii susțin că proiectul nu oferă garanții suficiente privind menținerea drepturilor salariale și nu asigură o ierarhizare echitabilă a veniturilor în sistemul bugetar.

Solicitare pentru noi consultări

Reprezentanții SANITAS cer reluarea consultărilor dintre autorități și organizațiile sindicale, astfel încât viitoarea lege să fie construită în urma unui dialog real cu cei care activează în domeniul sănătății și al asistenței sociale.





Potrivit acestora, orice reformă salarială trebuie să țină cont de responsabilitățile profesionale, de nivelul de pregătire și de condițiile în care își desfășoară activitatea personalul medical și angajații din sistemul social.

Federația SANITAS a transmis că va continua demersurile sindicale și că nu exclude organizarea altor acțiuni de protest dacă solicitările sale nu vor fi luate în considerare de factorii decidenți.



