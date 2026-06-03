Copiii din clasele pregătitoare, I și a II-a au descoperit povești captivante și au făcut primii pași într-o nouă aventură a cunoașterii prin intermediul proiectului inițiat de Biblioteca Județeană Satu Mare

Elevii de la Școala Gimnazială Mădăras au avut parte de o experiență specială odată cu sosirea programului BOOKURIER – „Cartea vine la tine acasă”, inițiativă derulată de Biblioteca Județeană Satu Mare pentru promovarea lecturii și facilitarea accesului la carte în comunitățile din județ.

Clasele pregătitoare, I și a II-a au primit cu entuziasm vizita „bibliotecii pe roți”, transformând o zi obișnuită de școală într-o adevărată sărbătoare a lecturii.

Cărțile au stârnit curiozitatea celor mici

Pe parcursul activității, copiii au avut ocazia să răsfoiască volume atractive și să descopere povești noi, adaptate vârstei lor. Întâlnirea cu lumea cărților a fost una plină de emoție, curiozitate și bucurie, oferindu-le elevilor oportunitatea de a explora universuri fascinante și personaje memorabile.

Prin intermediul lecturii, cei mici au fost încurajați să își dezvolte imaginația, creativitatea și dorința de a învăța lucruri noi.

Biblioteca vine mai aproape de comunitate

Programul BOOKURIER continuă să demonstreze că lectura poate ajunge oriunde există copii dornici să descopere magia cărților. Proiectul derulat de Biblioteca Județeană Satu Mare urmărește să faciliteze accesul la lectură și să promoveze educația prin metode atractive și moderne.

Astfel, cărțile ajung direct în comunități, oferind elevilor șansa de a intra în contact cu lectura într-un mod accesibil și prietenos.

O zi plină de zâmbete și povești

Activitatea desfășurată la Școala Gimnazială Mădăras s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și entuziastă, iar elevii au demonstrat că interesul pentru lectură poate fi cultivat încă de la cele mai fragede vârste.

Reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare au transmis mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea întâlnirii și au subliniat că BOOKURIER va continua să aducă lectura mai aproape de copii, contribuind la formarea unei generații pentru care cartea rămâne un prieten de încredere și o sursă valoroasă de cunoaștere.