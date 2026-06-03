Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 2.000 de lei, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Satu Mare au identificat și reținut trei adolescenți bănuiți că ar fi sustras mai multe biciclete din scara unui bloc de locuințe din municipiu.

Sesizarea a fost înregistrată la data de 26 mai, după ce proprietarii au reclamat dispariția bicicletelor depozitate în imobil.

Biciclete furate în timpul nopții

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă în noaptea de 25 spre 26 mai. Potrivit anchetatorilor, trei tineri cu vârste de 16 și 17 ani ar fi pătruns fără drept în scara blocului, având fețele acoperite pentru a evita identificarea.

Aceștia ar fi tăiat sistemele de asigurare ale bicicletelor și ar fi sustras trei vehicule, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 2.000 de lei.

Tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei trei adolescenți.

Aceștia au fost conduși și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, urmând ca procurorul de caz să dispună măsurile legale care se impun.

Cercetările continuă pentru furt calificat

Dosarul penal este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar polițiștii continuă cercetările pentru documentarea completă a activității infracționale și recuperarea integrală a prejudiciului.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare reamintesc că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.