Investiția va oferi 40 de locuri pentru copii și condiții moderne de îngrijire și educație timpurie pentru familiile din oraș

Locuitorii orașului Ardud primesc vești încurajatoare de pe șantierul uneia dintre cele mai importante investiții dedicate copiilor și tinerelor familii. Primarul Ovidiu Duma anunță că lucrările la noua creșă avansează într-un ritm foarte bun, progresul fiind vizibil de la o săptămână la alta.

Proiectul, așteptat de comunitate, se apropie de noi etape importante de execuție, autoritățile locale monitorizând îndeaproape desfășurarea lucrărilor pentru respectarea termenelor și standardelor de calitate.

Se montează tâmplăria la primul nivel al clădirii

În această perioadă, constructorii lucrează la montarea tâmplăriei la primul nivel al noii clădiri, o etapă esențială în procesul de edificare a creșei.

Potrivit primarului Ovidiu Duma, fiecare vizită pe șantier confirmă faptul că investiția avansează conform planului, iar rezultatele încep să fie tot mai vizibile.

„Lucrările avansează într-un ritm foarte bun, iar progresul este vizibil de la o săptămână la alta. Suntem mulțumiți de stadiul actual al investiției și urmărim îndeaproape desfășurarea lucrărilor, astfel încât acest obiectiv să fie finalizat în cele mai bune condiții”, a transmis edilul.

Condiții moderne pentru 40 de copii

Noua creșă va avea o capacitate de 40 de copii, care vor fi organizați în patru grupe. Proiectul este conceput pentru a oferi un mediu sigur, modern și adaptat nevoilor celor mici, contribuind la dezvoltarea serviciilor de educație timpurie din oraș.

Investiția răspunde unei nevoi reale a comunității și va reprezenta un sprijin important pentru părinții care doresc să beneficieze de servicii moderne de îngrijire și educație pentru copiii lor.

O investiție în viitorul comunității

Administrația locală consideră că dezvoltarea infrastructurii educaționale și sociale reprezintă una dintre cele mai importante direcții pentru viitorul orașului Ardud.

Prin realizarea noii creșe, autoritățile urmăresc să creeze condiții mai bune pentru familiile tinere și să ofere copiilor un start cât mai bun în procesul educațional.

„Continuăm să investim în viitorul copiilor noștri”, este mesajul transmis de primarul Ovidiu Duma, subliniind angajamentul administrației locale pentru dezvoltarea unor servicii publice moderne și de calitate.



