Parlamentarul UDMR și-a exprimat solidaritatea cu victimele și familiile afectate de atacul cu dronă, solicitând autorităților să clarifice modul în care aparatul a pătruns în spațiul aerian românesc

Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a reacționat după incidentul produs la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, provocând rănirea a două persoane și evacuarea mai multor familii. Parlamentarul și-a exprimat solidaritatea cu cei afectați și a cerut explicații din partea autorităților cu privire la modul în care aparatul de zbor a reușit să pătrundă și să acționeze pe teritoriul României.

Mesaj de solidaritate pentru victime

În declarația sa, senatorul sătmărean a transmis un mesaj de susținere pentru persoanele rănite și pentru locuitorii afectați de incident.

„Sunt solidar cu cei afectați și cu răniții și le doresc însănătoșire grabnică și multă putere”, a afirmat Turos Lorand, subliniind că siguranța cetățenilor trebuie să reprezinte o prioritate absolută pentru statul român.

Întrebări privind funcționarea sistemului de apărare

Parlamentarul consideră că incidentul ridică semne serioase de întrebare privind capacitatea sistemului de apărare aeriană de a proteja teritoriul național.

Potrivit acestuia, niciun cetățean nu ar trebui să fie pus în pericol din cauza pătrunderii neautorizate a unor drone în spațiul aerian al României.

„Statul are obligația să răspundă la o întrebare simplă: de ce nu a putut să o oprească la timp?”, a transmis senatorul.

Condamnarea războiului și solicitarea unor măsuri concrete

Turos Lorand a condamnat ferm războiul purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, însă a atras atenția că autoritățile române trebuie să analizeze și propriile vulnerabilități în materie de securitate.

În opinia sa, după mai mulți ani de conflict la granițele României, sistemele de apărare ar trebui să fie pregătite pentru a preveni astfel de incidente.

„Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României. Prima responsabilitate a unui stat este protejarea propriilor cetățeni”, a declarat senatorul.

Cerere de transparență din partea autorităților

Senatorul UDMR solicită instituțiilor competente să ofere explicații clare cu privire la circumstanțele incidentului și să prezinte măsurile care vor fi adoptate pentru prevenirea unor situații similare în viitor.

Potrivit acestuia, cetățenii au dreptul să știe ce nu a funcționat și care sunt soluțiile prin care siguranța spațiului aerian și a populației va fi consolidată.

Declarația vine în contextul preocupărilor tot mai frecvente privind securitatea regională și efectele pe care conflictul din apropierea granițelor României le poate avea asupra populației și infrastructurii civile.