Acțiunile de combatere a cerșetoriei s-au soldat cu sancțiuni contravenționale și confiscarea unei sume de 1.000 de lei, despre care existau indicii că provenea din această activitate

Poliția Locală Satu Mare a intensificat măsurile de combatere a cerșetoriei pe durata manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Orașului, desfășurând ample acțiuni de verificare în zonele cu aflux mare de persoane.

Controalele au avut ca scop menținerea ordinii publice, dar și prevenirea unor situații care ar putea implica exploatarea persoanelor vulnerabile, în special a minorilor.

Controale în zonele aglomerate ale municipiului

În ultima săptămână, echipele operative ale Poliției Locale au desfășurat verificări în piețe, parcuri, zone comerciale și pe principalele artere circulate din municipiu.

În urma acestor acțiuni au fost identificate și ridicate 16 persoane care practicau cerșetoria în spațiul public. Dintre acestea, 10 erau adulți, iar 6 erau minori.

Potrivit autorităților, toate persoanele depistate au domiciliul în județele Sălaj și Bistrița-Năsăud.

Amenzi și bani confiscați

Pentru neregulile constatate, polițiștii locali au aplicat șase sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor care afectează normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

Totodată, în cadrul verificărilor a fost confiscată suma totală de 1.000 de lei, despre care existau indicii că provenea din activități de cerșetorie. Conform procedurilor legale, suma a fost depusă la Trezoreria Satu Mare.

Autoritățile atrag atenția asupra fenomenului

Reprezentanții Poliției Locale Satu Mare subliniază că fenomenul cerșetoriei poate ascunde, în anumite situații, forme de exploatare a persoanelor vulnerabile sau activități organizate care depășesc simpla solicitare de ajutor în spațiul public.

În mod special, prezența minorilor în astfel de activități reprezintă un motiv de îngrijorare pentru autorități, care colaborează cu instituțiile de ordine publică și cu serviciile de asistență socială pentru identificarea și gestionarea acestor cazuri.

Acțiunile vor continua

Poliția Locală anunță că astfel de controale vor fi desfășurate și în perioada următoare, atât în municipiul Satu Mare, cât și în zonele frecventate de un număr mare de persoane.

Scopul acestor măsuri este menținerea unui climat de siguranță publică și descurajarea fenomenelor care afectează ordinea și confortul cetățenilor.