ACCIDENT. Biciclistă rănită de un șofer neatent

La data de 28 octombrie a.c., la ora 17:39, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Național 1C în localitatea Turulung.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că, un bărbat de 28 de ani, din județul Cluj, în timp ce conducea o autoutilitară, nu ar fi păstrat distanța de siguranță la efectuarea manevrei de depășire față de o biciclistă de 72 de ani, din localitatea Turulung, acroșând-o.

Din producerea evenimentului a rezultat vătămarea corporală a biciclistei, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii eventualei alcoolemii în sânge.

Conducătorul auto, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.