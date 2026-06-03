Absolvenții au marcat finalul anilor de liceu și se pregătesc pentru următoarele provocări academice și profesionale

Promoția 2026 a Colegiului Național „Doamna Stanca” a ajuns la finalul unui capitol important din viață: absolvirea anilor de liceu. După ani de muncă, perseverență, rezultate și experiențe care le-au modelat parcursul, elevii au sărbătorit unul dintre cele mai emoționante momente ale vieții de școlar.

Festivitatea de absolvire a fost un prilej de bucurie, recunoștință și reflecție asupra drumului parcurs, dar și asupra provocărilor și oportunităților care îi așteaptă în viitor.

Un nou început după anii de liceu

Încheierea studiilor liceale reprezintă nu doar finalul unei etape, ci și începutul unui nou drum. Pentru absolvenții promoției 2026, urmează examene importante, alegerea unei cariere și construirea propriului viitor.

Cu această ocazie, au fost adresate felicitări tuturor elevilor pentru rezultatele obținute de-a lungul anilor de studiu, pentru implicarea în viața școlii și pentru contribuția adusă comunității educaționale.

Mesaj pentru absolvenți

„Felicitări tuturor pentru rezultatele școlare! Vă dorim să rămâneți implicați în comunitatea noastră, să aveți încredere în propriile forțe și mult succes la examenele care urmează. Fie ca fiecare dintre voi să își urmeze visurile și să transforme cunoștințele dobândite în realizări de care să fie mândri.”

Absolvenților Colegiului Național „Doamna Stanca” le urăm mult succes la examenul de Bacalaureat și în toate proiectele pe care le vor urma, cu convingerea că vor reprezenta cu cinste școala și comunitatea din care fac parte.



