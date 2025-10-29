ALARMĂ!!! SUA își retrag trupele din România!

MApN confirmă decizia care zguduie flancul estic al NATO: „Am fost informați despre ‘redimensionarea trupelor’”

Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România. Această schimbare iminentă provoacă îngrijorare de-a lungul flancului estic al Europei, subliniind necesitatea reorientării strategice a priorităților militare globale ale Washingtonului. MApN confirmă decizia SUA și precizează că„aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

Potrivit a trei oficiali americani și europeni, SUA au notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia de a retrage trupele, iar un anunț oficial este așteptat în zilele următoare. Oficialii, care au cerut să rămână anonimi deoarece nu sunt autorizați să discute deliberările interne înainte de un anunț oficial, au declarat pentru Kyiv Post că reducerea trupelor nu este de așteptat să depășească „mai mult de un batalion”. Ei au insistat, de asemenea, că această mișcare nu va „afecta semnificativ operațiunile SUA în regiune.”

Decizia Administrației Trump vine pe fondul intensificării incursiunilor rusești în spațiul aerian NATO și al eforturilor diplomatice de a-l convinge pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina. În același timp, coincide cu aparenta intenție a președintelui SUA de a „dubla eforturile” pentru a-l convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte o încetare a focului în Ucraina.

Rațiunea din spatele acestor reduceri este legată de o inițiativă mai amplă a Pentagonului de a concentra resursele în emisfera vestică și de a contracara mai eficient China în Pacific.

România vizată, Polonia menajată

Discuțiile inițiale au avut în vedere reduceri de trupe atât în România, cât și în Polonia, însă, în cele din urmă, s-a decis ca doar România să fie vizată de această măsură.

Donald Trump s-a întâlnit recent cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, căruia i-a promis că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia. Analiștii consideră această decizie una calculată politic, menită să mențină stabilitatea în Polonia, reducând în același timp expunerea americană în regiunea Mării Negre.

Experții avertizează că diminuarea efectivelor din România ar putea slăbi capacitatea de descurajare a NATO într-un moment critic.

MApN confirmă decizia Administrației Trump de retragere a câtorva trupe NATO din România

La acest moment, pe teritoriul României sunt aproximativ 2.000 de soldați americani, dintre care aproximativ 1.700 sunt la Baza Mihail Kogălniceanu. La baza de la Deveselu sunt circa 200 de militari care operează scutul antirachetă Aegis Ashore, iar la baza aeriană de la Câmpia Turzii sunt peste 100 de militari.

Retragerea trupelor face referire la așteptarea Washingtonului ca aliații europeni să își asume o parte mai mare a responsabilității pentru apărarea regională.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, spune MApN într-un comunicat de presă.

Decizia americană este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO.

„Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, se precizează în comunicat.