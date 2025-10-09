Alecu Russo, strada cu parfum de nesimțire

Pe strada Alecu Russo din Satu Mare domnește o specie rară, dar rezistentă: homo nesimțitus aruncatorius. Îl recunoști ușor — își parchează conștiința pe trotuar și aruncă gunoiul la întâmplare, convins că pământul îl va înghiți cu recunoștință.

Pungi, PET-uri, cutii de bere și resturi de mici dansează în vânt ca într-un festival al prostului gust. Iar noi, muritorii de rând, ne întrebăm dacă acești eroi ai neglijenței știu ce e un coș de gunoi sau cred că e doar o legendă urbană.

Poate ar fi timpul ca polițiștii să vâneze mai puțin umbrele și mai mult gunoaiele — umane și materiale deopotrivă. O amendă bine plasată face minuni acolo unde bunul-simț a fost demult dus la groapa de gunoi.

Să păstrăm Alecu Russo curată — nu de literatură, ci de resturi și nesimțire!