ALERTĂ!!! Creștere semnificativă a infecțiilor respiratorii în județul Satu Mare. Gripa și COVID-19, sub supraveghere atentă

Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut cu aproape 500 într-o săptămână, în timp ce COVID-19 se află pe un trend descendent. Autoritățile sanitare reamintesc măsurile de prevenție.

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a raportat o creștere considerabilă a infecțiilor respiratorii acute în săptămâna 20–26 octombrie 2025 (S43/2025). În total, au fost înregistrate 2.422 de cazuri de IACRS, pneumonii și gripă — cu aproape 500 mai multe față de săptămâna precedentă, când au fost raportate 1.931 de cazuri. În același timp, situația cazurilor de COVID-19 este în scădere, fiind confirmate doar 13 noi infectări în intervalul menționat.

Creștere vizibilă a infecțiilor respiratorii acute

Datele centralizate de medicii de familie arată că în județul Satu Mare au fost înregistrate 1.864 de cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS), 465 de cazuri de pneumonii și 93 de cazuri de gripă.

Cele mai afectate grupe de vârstă pentru IACRS sunt persoanele între 15 și 49 de ani, pentru pneumonii — persoanele de peste 65 de ani, iar pentru gripă — tot categoria 15–49 de ani.

COVID-19, în scădere

Evoluția cazurilor de COVID-19 indică o scădere constantă. În săptămâna 20–26 octombrie 2025 au fost raportate 13 cazuri noi, comparativ cu 24 în săptămâna anterioară și 43 cu două săptămâni înainte.

Această tendință descendentă confirmă faptul că intensitatea infecției COVID-19 este în diminuare la nivelul județului.

Vaccinarea antigripală: aproape 8.000 de persoane imunizate

Până la data de 26 octombrie 2025, 7.579 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate împotriva gripei, vaccinurile fiind administrate pe baza prescripțiilor medicilor de familie. DSP Satu Mare reamintește importanța vaccinării antigripale pentru prevenirea complicațiilor, mai ales în rândul persoanelor vârstnice, al gravidelor și al celor cu afecțiuni cronice.

Deși circulația virusurilor respiratorii este în creștere, situația epidemiologică rămâne sub control în județul Satu Mare. Specialiștii insistă asupra respectării măsurilor de igienă și a continuării vaccinării antigripale, ca principale modalități de protecție în sezonul rece 2025–2026.

Recomandări pentru populație și instituții

Autoritățile sanitare au transmis un set amplu de măsuri preventive pentru limitarea răspândirii virusurilor respiratorii, valabile pentru toate categoriile de populație și instituții: