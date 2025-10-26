Vocea antrenorului…

Alexandru Botoș: ”Avem nevoie de sprijinul fanilor și cred cu tărie că CSM Olimpia se va menține în Liga 2”

Dezamăgirea s-a putut citi pe chipul antrenorului Alexandru Botoș la finalul partidei pierdute de CSM Olimpia, fără drept de apel, 1-4 cu Steaua. Revenit la echipă ca secund cu responsabilități însă de principal, Botoș nu a putut redresa corabia care a fost zdruncinată serios și după duelul cu echipa Armatei …Steaua.

„Am jucat împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Liga 2, care, dacă ar avea drept de promovare, ar fi demult în prima ligă. Le-am cerut băieților un joc curajos, dar în prima repriză nu am văzut asta. La pauză am schimbat tactica, iar în repriza a doua lucrurile au arătat mai bine. Am arătat mai mult curaj, mai multă implicare și cred că am fost un adversar de la egal la egal cu Steaua.

Lucram la asta săptămâna trecută, însă după fiecare gol primit presiunea revine, iar la acest nivel este greu să te ridici. Le cer suporterilor răbdare și îi rog să nu se întoarcă împotriva echipei. Toți ne-am dorit să fim în Liga 2 – acum suntem aici, dar știam că nu va fi ușor. Avem nevoie de sprijinul fanilor și cred cu tărie că CSM Olimpia se va menține în Liga 2. Dacă nu aș fi crezut asta, nu m-aș fi întors” – a declarat Alexandru Botos (Piri).

În etapa următoare, programată sâmbătă, 1 noiembrie, CSM Olimpia Satu Mare va juca în deplasare pe terenul formației Ceahlăul Piatra Neamț, ocupanta locului 17.

LIGA 2 CASA PARIURILOR, ETAPA 11.

CSM Olimpia Satu Mare – Steaua București 1–4 (0–3)

Marcatori: Magyari Szilárd ’58, respectiv Bogdan Chipirliu ’14, ’17, ’34, Nicolas Popescu ’74.