Are balta… peste trei metri de bălării înățime!

Cândva, balta de la Berindan – Odoreu era considerată a fi raiul pescarilor. Cadrul natural era format dintr-un braț mort al Someșului, care reprezenta o adevărată oază pentru pești și păsări. Din păcate, într-o zi a venit năpasta și s-au cheltuit milioane de euro printr-un proiect european pentru „modernizarea” bălții, credeau ei.

Atunci a fost distrus stratul impermeabil de la fund, iar, în ciuda faptului că niște pompe uriașe pompează zi și noapte apă din Someș, fosta baltă a devenit acum o groapă secată, plină de bălării, pas cu pas, începând să se distrugă și pontonele și restul construcțiilor din lemn din zonă…

Ca o ironie, a rămas încă tabla cu regulamentul de pescuit, probabil în „ape tulburi”, căci apă limpede nu mai este – decât apa Sâmbetei, acolo unde s-au dus și milioanele de euro cheltuite doar pentru a distruge o baltă cândva frumoasă.