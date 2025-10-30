Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Județul Satu Mare, la conferința finală a proiectului GenProcure 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Județul Satu Mare a participat miercuri, 29 octombrie 2025, la conferința finală a Rețelei de Planificare a Acțiunilor GenProcure (APN), proiect finanțat prin Programul URBACT IV. În ultimii doi ani și jumătate, proiectul a promovat integrarea perspectivei de gen în achizițiile publice, contribuind la reducerea inegalităților de gen.

Cu această ocazie a fost lansat Catalogul considerațiilor și clauzelor de gen în achiziții, un ghid practic pentru autorități și instituții publice, disponibil în limba engleză: https://b-smart.famalicao.pt/genprocure/ (în curând și în limba română).

La conferința finală, desfășurată la Zagreb, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, a fost reprezentată de președintele Pataki Csaba.

Echipa de implementare și membrii grupului local de sprijin au prezentat Planul Integrat de Acțiune, care va ghida implementarea pe termen lung a principiilor achizițiilor sensibile la gen.

Proiectul a reunit 9 parteneri din întreaga Europă și a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene, în valoare totală de 847.160 euro.