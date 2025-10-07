Aur pentru Alexandra Gândea la Cupa Europeană de la Brno

În acest weekend, sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au participat la Cupa Europeană pentru pre-cadeți, desfășurată la Brno, în Cehia, unde au fost prezenți cu o delegație formată din șase sportivi.

Rezultatul cel mai bun a fost obținut de Alexandra Gândea, care a reușit o nouă performanță remarcabilă. Sportiva sătmăreană , pregătită de Pelcz Attila, a cucerit medalia de aur la categoria U15, 36 kg, repetând succesul de la Cupa Europeană de la Győr.

Alexandra este considerată una dintre cele mai promițătoare tinere judoka din Satu Mare, urmând ca din anul viitor să treacă la categoria de vârstă Cadeți.

Deși ceilalți sportivi ai clubului nu au reușit să urce pe podium de această dată, antrenorii sunt optimiști că rezultatele nu vor întârzia să apară în competițiile viitoare.

În perioada următoare, două dintre sportivele clubului, Gorguet Maidelines și Limay Ventura, vor participa la un cantonament internațional la Belgrad, organizat de Federația Internațională de Judo (IJF), unde se vor pregăti pentru Cupa Mondială de la Sarajevo și Grand Prix-ul de la Zagreb, competiții în care vor reprezenta România.

Totodată, Limay Ventura va concura și la Campionatul Balcanic U23 din Tirana, purtând din nou culorile echipei naționale.