Aur pentru spadasinii  sătmăreni la prima etapă a Circuitului „Kulcsár Győző”

Scrimă

Revelația turneului, Denisa Crișan s-a impus la categoria U15

Scrimierii de la CS Satu Mare au avut un debut excelent de sezon, impunându-se cu autoritate în prima etapă a Circuitului „Kulcsár Győző”, desfășurată duminică la Hajdúhadház (Ungaria). Sportivii sătmăreni au cucerit două medalii de aur în probele de spadă, confirmând tradiția și valoarea școlii de scrimă din Satu Mare.

La categoria U15 masculin, Molnár Dávid a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului după un parcurs impecabil. Sătmăreanul a câștigat toate asalturile din faza grupelor, iar pe tabloul principal a continuat în același ritm, fără nicio înfrângere. În finală, l-a învins clar pe Carré Noah (BVSC) cu scorul de 15–9, adjudecându-și trofeul competiției.

Dintr-un total de 73 de participanți, Mézinger Márton a încheiat pe un onorant loc 8, fiind eliminat în sferturile de finală de Abaffy Kornél (BVSC), scor 15–10. Kovács Szilárd s-a clasat pe locul 22, iar Haller Márk pe locul 26.

În proba feminină U15, Denisa Crișan a fost marea revelație a concursului. Sportiva pregătită de antrenorii Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilágyi și Adrian Pop a încheiat grupele cu cinci victorii și o singură înfrângere, după care a avut un parcurs perfect până în finală. Acolo, a învins-o pe Orbán Borka (Școala Sportivă Szolnok) cu 15–11, spadasina care o învinsese în grupe pe Denisa, aducând a doua medalie de aur pentru delegația sătmăreană.

În aceeași probă, Silaghi Erika s-a clasat pe locul 39, iar Mara Mateș pe locul 66.

La categoria feminină U10, Melisa Bute a avut o evoluție promițătoare, încheind competiția pe locul 16.