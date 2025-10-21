Big Brother în trafic – episodul de pe Podul Transilvania

De când au apărut telefoanele inteligente, „la purtător și iute făcătoare de chipuri compromițătoare”, ne simțim în trafic ca într-un adevărat reality show TV, gen Big Brother.

Iar paginile de „radar” de pe internet s-au înmulțit mai ceva ca ciupercile după ploaie…

Așa am descoperit și imaginea de la „bursa” de azi – o ipostază surprinsă pe noul Pod Transilvania.

Fotografia, ce-i drept, nu ar fi atras prea multă atenție dacă nu ar fi surprins un șofer care butona mobilul în mers. S-au dus vremurile când ne temeam de oamenii legii, convinși că un telefon la volan ne lasă fără permis…

Dar, cum era de așteptat, comentariile internauților fac toți banii.

Doar două exemple:

„ȘTIRE PROASTĂ!

Nu se mai găsește pe piață, deocamdată, lichid pentru semnalizator! Așa că nu vă așteptați ca ceilalți participanți la trafic să mai semnalizeze… din contră, așteptați-vă ca din ce în ce mai puțini s-o facă!

Doar azi era să fac trei accidente din lipsa lichidului la unii… APOCALIPSAAAA!”

„Noroc că îi mergea telefonul!”

Concluzia?

Atenție la Big Brother-ii din trafic!

Uneori sunt mai vigilenți decât băieții cu caschetă și uniformă. Și, desigur… au și ei „bodycam la purtător”.