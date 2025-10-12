Breaking news din parcarea unui fastfood din Satu Mare!

Când nu mai trage peștele la baltă, adevărații pescari nu se dau bătuți, doar își schimbă locul, știți cum e, trebuie încercat și în altă parte, pescarii vor ști despre ce vorbim… Așa că, după miezul nopții, tinerii din imagine au venit pregătiți de o nouă expediție, astfel au instalat scaunele de pescuit în parcare, au ridicat portbagajul ca pe o umbrelă de soare și au început partida de McFishing, ușor de prins, doar bani să ai. Unii ar zice că tinerii de azi nu mai ies în natură. Ba ies! Doar că natura s-a mutat într-o parcare, sub lumina becurilor și în miros de fast-food. Până la urmă, important nu e unde pescuiești, ci ceea ce prinzi, deci mai bine o burtă plină, dar fără pește decât și fără pește și cu burta goală.