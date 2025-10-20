Colțul obiectelor pierdute/găsite în autobuzele Transurbanului

”Aceste obiecte au fost găsite în autobuzele noastre și se află la sediul Transurban, strada Gara Ferăstrău nr. 9, birou Relații cu publicul, telefon 0261 721 971.

Vă rugăm să ne ajutați cu distribuirea postării. Mulțumim!”… Și uite că dăm și noi, la bursă, o mână de ajutor…Poate găsim împreună proprietarii obiectelor.

Cu siguranță că cel mai fericit ”câștigător” al bursei de azi de Felician Balogh care și poate recupera cartea de identitate și nu va mai fi nevoit să umble pe la ”buletine”…Apoi mai sunt și căștile și cheile și un telefon mobil…