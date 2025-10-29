CONCEPT UNIC: Beauty Days 2025 – trei zile de frumusețe, educație și inspirație la Satu Mare

Între 21 și 23 noiembrie 2025, la adresa Strada 1 Decembrie 1918 nr. 1, Satu Mare, va avea loc Beauty Days 2025, un eveniment complet regândit, organizat de Salon Expressive. Evenimentul aduce un concept unic pentru județul Satu Mare – o combinație între experiență, educație și inovație, dedicat atât publicului larg, cât și profesioniștilor din domeniul frumuseții.

Pentru cine este evenimentul:

– 21–22 noiembrie: zile deschise publicului larg – oricine este interesat de frumusețe, tendințe și stil personal este binevenit!

Vor fi demonstrații, workshopuri, zone de testare și discuții inspiraționale pentru toți cei care vor să descopere lumea beauty-ului dintr-o perspectivă nouă.

– 23 noiembrie: zi dedicată profesioniștilor – coafori, make-up artiști, cosmeticieni, specialiști în imagine și branduri din domeniu. Această zi se concentrează pe educație avansată, tehnici moderne și construirea unei comunități profesioniste.

Noutăți absolute la Satu Mare:

Pentru prima oară la Satu Mare, vor avea loc două workshopuri susținute de Szántó Enikő, cunoscută pentru abordarea sa unică asupra stilului și imaginii personale:

– Pe 22 noiembrie, atelierul „Cum să îţi construieşti un stil autentic, adaptat personalităţii tale şi vremurilor actuale” – un eveniment deschis tuturor celor interesaţi de modă, stil și frumusețe, indiferent de experiență.

– Pe 23 noiembrie, cursul „Cum să creezi coerență vizuală, să înțelegi tendințele și să aduci plus valoare brandului clienților tăi” – un workshop dedicat profesioniștilor din industria frumuseții, precum coafori, make-up artiști, cosmeticieni și specialiști în imagine.

De asemenea, Beauty Days 2025 aduce o serie de inovații:

– Beauty Bar-uri unde participanții pot testa produse, descoperi branduri și primi sfaturi personalizate;

– Zone de workshop și demonstrații live;

O atmosferă modernă, deschisă și prietenoasă – un concept complet nou pentru Satu Mare.

De ce merită să participi:

1. Pentru a descoperi tendințele anului 2026 în frumusețe;

2. Pentru a învăța direct de la profesioniști recunoscuți;

3. Pentru a te conecta cu oameni pasionați de același domeniu;

4. Și, mai ales, pentru a trăi o experiență pe care Satu Mare nu a mai avut-o până acum.

Beauty Days 2025 – locul unde frumusețea întâlnește educația și inspirația.

Detalii complete, program și bilete pe site-ul oficial: www.beauty-days.ro