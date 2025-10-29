COOPERARE Mircea Govor promovează dialogul instituțional pentru o agricultură modernă și sustenabilă

Deputatul PSD de Satu Mare a participat la o întâlnire de lucru între Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților și Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)

Un nou pas important în direcția modernizării agriculturii românești a fost făcut printr-o întâlnire de lucru între Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților și Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România). La eveniment a participat și deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, alături de președintele comisiei, Ionel Ciunt, și de alți parlamentari implicați activ în sprijinirea sectorului agricol.

Legislație modernă și parteneriate solide

Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării dintre mediul legislativ și cel economic, în special cu reprezentanții sectorului agroalimentar. Printre temele abordate s-au numărat:

lansarea „Cartei Albe” a lanțului de aprovizionare din sectorul agroalimentar ;

reglementarea utilizării dronelor agricole , o inovație esențială pentru agricultura de precizie;

dezvoltarea sistemului de irigații , vital pentru adaptarea la schimbările climatice;

și definirea priorităților strategice ale Comisiei pentru Agricultură în actuala legislatură.

Deputatul Mircea Govor a subliniat importanța unui cadru legislativ coerent și predictibil, care să stimuleze investițiile și inovația în mediul rural. „România are nevoie de o agricultură modernă, competitivă la nivel european și conectată la tehnologiile viitorului. Colaborarea cu parteneri internaționali, precum AHK România, este esențială pentru atingerea acestor obiective”, a declarat parlamentarul social-democrat.

Agricultură românească – între tradiție și tehnologie

Participanții au pus accent pe dialogul constant dintre fermieri, procesatori și autorități, ca element-cheie pentru formularea unor politici publice adaptate realităților din teren. Mircea Govor a remarcat că dezvoltarea durabilă a agriculturii românești trebuie să pornească de la nevoile concrete ale fermierilor, dar și de la oportunitățile oferite de digitalizare și fondurile europene.

Parteneriat pentru viitor

Întâlnirea s-a încheiat cu un angajament comun privind sprijinirea inițiativelor dedicate fermierilor români și dezvoltării economice sustenabile. Deputatul Mircea Govor a apreciat deschiderea și profesionalismul partenerilor din AHK România, subliniind că astfel de colaborări pot accelera modernizarea agriculturii și pot contribui la crearea unui mediu economic stabil, performant și orientat spre export.

Mircea Govor, deputat PSD de Satu Mare, continuă să se implice activ în proiecte legislative și parteneriate strategice care să susțină dezvoltarea durabilă a agriculturii și a economiei rurale românești.