CRIMĂ ȘI EVADARE. Criminal periculos sătmărean, condamnat definitiv. Ce pedeapsă a luat

Decizia Curții de Apel București, după evadarea și rejudecarea pedepsei

În 2017, o crimă comisă în municipiul Satu Mare a șocat comunitatea. Cadavrul unei femei de 46 de ani, cetățean german, a fost găsit în portbagajul mașinii sale, abandonată pe Strada Fabricii, chiar în fața sediului Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare. Ancheta a stabilit că autorul faptei a fost Meszaros Zsombor, un tânăr de 26 de ani la momentul respectiv, care a ucis-o pe femeie pe fondul geloziei. Inițial condamnat la 21 de ani de închisoare, pedeapsa i-a fost redusă ulterior la 18 ani în apel.

Evadarea din 2024 și incidentul din penitenciar

În 9 aprilie 2024, Zsombor Meszaros a evadat dintr-o ambulanță în timp ce era transferat de la Spitalul Penitenciar Rahova la o clinică medicală din București. El nu purta cătușe și a folosit o bucată metalică pentru a deschide ușa din spate a ambulanței. Evadatul a fost prins în Oradea, la circa 600 km distanță de Capitală, după aproximativ 14 ore, cu ajutorul unui trecător care l-a recunoscut și a sunat la 112.

În ianuarie 2022, pe când se afla în Penitenciarul Oradea, Meszaros a fost implicat într-un conflict cu un coleg de celulă, incident care a dus la transportul său la urgențe. Instanța a achitat ulterior colegul, considerând că a acționat în legitimă apărare.

Procesul și rejudecarea pedepsei

Investigațiile ulterioare au stabilit că evadarea nu ar fi fost posibilă fără implicarea unui angajat al Penitenciarului București-Rahova, trimis în judecată pentru înlăturarea obstacolelor la executarea pedepsei.

În martie 2025, Judecătoria Sectorului 2 a adăugat 1 an de închisoare pedepsei inițiale de 18 ani, rezultând o pedeapsă totală de 19 ani pentru Meszaros. Angajatul implicat a primit 3 luni cu suspendare. Sentința nu era definitivă, fiind atacată în apel de către Meszaros Zsombor.

Decizia finală a Curții de Apel București

Pe 28 octombrie 2025, Curtea de Apel București a pronunțat decizia definitivă:

Meszaros Zsombor va executa 11 ani și 339 zile de închisoare , după deducerea perioadei deja executate în baza sentinței anterioare.

Celelalte dispoziții ale sentinței de fond rămân valabile.

Cheltuielile judiciare avansate în apel rămân în sarcina statului.

Cazul Meszaros Zsombor, de la crimă pasională, la evadare și rejudecarea pedepsei, evidențiază complexitatea procedurilor judiciare și riscurile asociate transferurilor deținuților cu probleme medicale. Sentința definitivă stabilește acum clar perioada totală de detenție ce urmează a fi executată.