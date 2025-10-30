CRIZĂ Asistenții maternali din Satu Mare, fără salarii de două luni, dar apar semne de rezolvare

Consiliul Județean acuză subfinanțarea, iar sindicatele anunță că Guvernul a decis alocarea fondurilor necesare

Asistenții maternali din județul Satu Mare nu și-au primit salariile aferente lunilor august și septembrie. Autoritățile județene susțin că situația a fost provocată de o subfinanțare sistematică a serviciilor sociale și așteaptă o rectificare bugetară din partea Guvernului pentru achitarea restanțelor. Pe de altă parte, sindicatele anunță că Executivul a aprobat deja fondurile necesare, iar plata salariilor ar urma să fie deblocată în perioada imediat următoare.

Fonduri insuficiente pentru serviciile sociale

Potrivit Consiliului Județean Satu Mare, problemele financiare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) durează de la începutul anului. Instituția se confruntă cu o diminuare semnificativă a sumelor primite de la bugetul de stat pentru finanțarea serviciilor sociale.

„Consiliul Județean Satu Mare se confruntă, încă de la începutul acestui an, cu o diminuare semnificativă a fondurilor primite pentru finanțarea serviciilor sociale din cadrul DGASPC Satu Mare, cea mai mare instituție din subordine”, arată reprezentanții administrației județene.

Situația este agravată de faptul că standardul de cost pentru serviciile sociale a rămas neschimbat din anul 2022, în timp ce cheltuielile de funcționare au crescut constant.

CJ: „Guvernul a asigurat doar 60% din finanțare”

Consiliul Județean reamintește că, potrivit legislației, Guvernul are obligația de a asigura 90% din costurile serviciilor sociale, în timp ce CJ contribuie cu restul de 10%. În practică, proporțiile au fost cu totul altele.

„În realitate însă, bugetul aprobat și execuția bugetară arată că, până în prezent, funcționarea DGASPC Satu Mare a fost finanțată în proporție de doar 60% de către Guvern, restul de 40% fiind acoperit din fondurile Consiliului Județean”, se precizează în răspunsul oficial.

Salariile, întârziate pentru peste 800 de angajați

Din cauza subfinanțării, DGASPC Satu Mare nu a mai avut resurse pentru plata salariilor aferente lunii septembrie.

„Resursele financiare s-au epuizat, iar salariile aferente lunii septembrie 2025 nu au putut fi plătite la timp. Această întârziere afectează direct angajații care, zi de zi, au grijă de copii, persoane cu dizabilități și vârstnici, oameni care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, în ciuda dificultăților”, transmite Consiliul Județean.

În prezent, DGASPC Satu Mare are 846 de angajați, dintre care 188 sunt asistenți maternali, 8 asistenți personali profesioniști, 181 activează în serviciile sociale pentru copii, 254 în serviciile pentru adulți, 80 la căminele pentru vârstnici, iar 135 fac parte din aparatul propriu al instituției.

Fondul total de salarii pentru luna septembrie este de 6.458.009 lei.

Apel către ministere

Pentru a debloca situația, Consiliul Județean Satu Mare și DGASPC au transmis numeroase adrese către ministerele de resort, solicitând sprijin financiar.

„Consiliul Județean înțelege disconfortul și nesiguranța pe care această situație o provoacă și depune eforturi continue pentru a o soluționa cât mai rapid”, se mai arată în comunicatul instituției.

Reprezentanții CJ precizează că, imediat ce Guvernul va aloca sumele necesare, acestea vor fi direcționate cu prioritate către plata salariilor restante, astfel încât toți angajații să își poată primi drepturile cuvenite.

Sindicatele: „Guvernul a alocat deja fondurile”

După săptămâni de presiune și proteste, sindicaliștii din asistența socială transmit semnale pozitive: problema ar fi pe cale să se rezolve.

Potrivit Sindicatului Asistenților Personali, Maternali și Sociali din Satu Mare, în urma demersurilor făcute de Federația Națională a Sindicatelor din Asistență Socială și Protecția Copilului (FNS PRO.ASIST) și a întâlnirii desfășurate la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Guvernul a aprobat alocarea banilor necesari.

„În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, anterior desfășurării mitingului din fața Guvernului României, a fost depus memoriul oficial al federației, prin care s-a solicitat sprijin financiar urgent pentru acoperirea cheltuielilor salariale până la sfârșitul anului.

Ca urmare a acestor demersuri, Guvernul României a decis alocarea sumei de 320 milioane de lei din fondul de rezervă, către DGASPC-urile din țară care nu pot asigura plata salariilor până la finalul anului 2025.

Această decizie reprezintă un pas semnificativ în susținerea sistemului de asistență socială și a angajaților care își desfășoară activitatea în condiții dificile”, se arată în informarea transmisă de sindicat.

Sindicaliștii estimează că salariile restante ar putea fi plătite în perioada imediat următoare, odată cu transferul fondurilor către județe.

Un sistem vulnerabil, dar cu speranță de redresare

Criza salarială de la DGASPC Satu Mare evidențiază vulnerabilitățile profunde ale sistemului de asistență socială din România. Totuși, ultimele decizii ale Guvernului și reacțiile rapide ale sindicatelor oferă speranța unei soluționări rapide și a unei mai bune stabilități financiare în lunile următoare.