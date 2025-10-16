CSM Olimpia după puncte la Câmpulung Muscel

Runda a 10-a a Ligii a 2-a se deschide vineri cu partida de la Iași dintre Pli și CS Dinamo.

CSM Olimpia Satu Mare e în căutarea punctelor tocmai la Câmpulung Muscel acolo unde sâmbătă la matineu va juca pentru al doilea succes al sezonului.

Sătmărenii au patru puncte toate luate din deplasare în vreme ce echipa din Câmpulung se poate lăuda că a cucerit punctele de până acum doar pe propriul teren…

Partida nu se vede la TV iar amănunte de la meciurile etapei pot fi urmărite la Metropola TV, sâmbătă de la ora 11.

Programul complet al etapei a 10-a

Vineri, 17 octombrie 2025

17:30 – Politehnica Iaşi – CS Dinamo Bucureşti (TV)

Sâmbătă, 18 octombrie 2025

11:00 – Metalul Buzău – CSC Dumbrăviţa

11:00 – AFC Câmpulung Muscel – CSM Olimpia Satu Mare

11:00 – Steaua Bucureşti – CSC Şelimbăr

11:00 – ACS FC Bacău – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

11:00 – CS Gloria Bistrița – Chindia Târgovişte (FRF.tv)

11:00 – FC Voluntari – AFC ASA Târgu Mureş

11:00 – CS Afumaţi – ACSM Reşiţa

11:00 – CS Tunari – Concordia Chiajna

12:30 – Ceahlăul Piatra Neamţ – Corvinul Hunedoara (TV)

Duminică, 19 octombrie 2025

11:00 – CSM Slatina – FC Bihor Oradea (TV)