Liga a 2-a

CSM Olimpia pornește cu speranțe spre Câmpulung Muscel

– Trupa lui Lobonț și Ritli obligată să obțină un rezultat pozitiv sâmbătă în partida ce contează pentru etapa a 10-a

După un weekend fără meciuri oficiale, Liga 2 Casa Pariurilor revine în forță odată cu etapa a 10-a, programată între 17 și 19 octombrie 2025. Printre formațiile care revin pe gazon se numără și CSM Olimpia Satu Mare, echipa care își continuă lupta pentru un loc care să-i asigure salvarea de la retrogradare.

Elevii lui Bogdan Lobonț și Zoltan Ritli vor avea o misiune dificilă, în deplasare, pe terenul celor de la AFC Câmpulung Muscel, una dintre formațiile aflate de asemenea în criză de puncte.

Lotul CSM Olimpia va porni joi spre Câmpulung cu o escală la Sibiu unde este programată și o ședință de pregătire.

Partida AFC Câmpulung Muscel – CSM Olimpia Satu Mare este programată sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 11:00.

Pentru CSM Olimpia, confruntarea reprezintă o șansă imensă de reabilitare după eșecul neașteptat de pe teren propriu cu CSC Dumbrăvița.

O rundă plină de meciuri interesante în Liga 2

Etapa a 10-a se va întinde pe trei zile, cu start vineri seară, la Iași, unde se întâlnesc Politehnica Iași și CS Dinamo București (ora 17:30), meci televizat.

Ziua de sâmbătă va fi cea mai plină, cu nu mai puțin de opt confruntări programate la aceeași oră (11:00). Printre ele se numără și jocul Olimpiei, dar și meciuri de interes precum Steaua – Șelimbăr, FC Voluntari – ASA Târgu Mureș (derby-ul etapei, dar netelevizat) și Gloria Bistrița – Chindia Târgoviște, transmis pe FRF.tv.

Tot sâmbătă, de la ora 12:30, are loc duelul dintre Ceahlăul Piatra Neamț și Corvinul Hunedoara, liderul campionatului, transmis la TV.

Etapa se încheie duminică, la ora 11:00, cu meciul CSM Slatina – FC Bihor Oradea, tot televizat.

Programul complet al etapei a 10-a

Vineri, 17 octombrie 2025

17:30 – Politehnica Iaşi – CS Dinamo Bucureşti (TV)

Sâmbătă, 18 octombrie 2025

11:00 – Metalul Buzău – CSC Dumbrăviţa

11:00 – AFC Câmpulung Muscel – CSM Olimpia Satu Mare

11:00 – Steaua Bucureşti – CSC Şelimbăr

11:00 – ACS FC Bacău – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

11:00 – CS Gloria Bistrița – Chindia Târgovişte (FRF.tv)

11:00 – FC Voluntari – AFC ASA Târgu Mureş

11:00 – CS Afumaţi – ACSM Reşiţa

11:00 – CS Tunari – Concordia Chiajna

12:30 – Ceahlăul Piatra Neamţ – Corvinul Hunedoara (TV)

Duminică, 19 octombrie 2025

11:00 – CSM Slatina – FC Bihor Oradea (TV)