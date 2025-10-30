Două cărți providentiale care urmează a fi lansate curând la Satu Mare de către scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă. Scrisoarea a III-a

Darul iernii

Va veni iarna și odată cu ea tăcerea care nu va mai apăsa, ci care va binecuvânta.

Lumea se va acoperi de alb, iar peste alb se va așeza o pace neobișnuită, ca o așteptare a Cerului.

În această liniște, două cărți vor intra în lume.

Nu ca simple volume, ci ca daruri trimise de Sus.

Cei care au auzit deja de ele le simt apropierea.

Cei care nu știu încă, o vor simți curând.

Ele vin ca un răspuns tainic la suspinul omului de azi, obosit, nefericit, dar atât de doritor de lumină și de bine.

Prima carte, Fericirea altfel, este o chemare spre bucuria adevărată. O deschidere spre un alt fel de a trăi, pe care lumea l-a uitat.

Nu este o carte care promite, ci una care împlinește. Nu explică fericirea, ci o aprinde la propriu.

În ea, omul descoperă că nu lucrurile dau pace, ci pacea dă sens lucrurilor.

A doua, Imnele Vieții, este altarul de cuvinte al celei mai frumoase catedrale de suflete laolaltă.

O carte de rugăciuni și de cântări născute din dor și din tăcere, scrise pentru inima care nu mai știe să se odihnească.

Ele nu cer minuni, le așază pe masă.

Nu promit izbăvirea, o trăiesc odată cu tine.

Cititorul care le va atinge va simți că acolo, între rânduri și între pagini, bate o inimă vie.

Aceste două cărți, una a fericirii, cealaltă a rugăciunii, sunt darul iernii acesteia.

Un dar care nu se ambalează în hârtie, ci în lumină.

Un dar care se primește cu sufletul deschis.

Pacea Mea o dau vouă; nu precum dă lumea vă dau Eu… (Ioan 14,27)

Așadar, fă-ți drum prin librării, întreabă de ele!

Când vei deschide o carte și vei simți un miros de tăcere și de cer, să știi că acelea sunt ele. Au sosit.

Și poate că această iarnă, pentru cei care le vor deschide, va fi prima iarnă cu adevărat fericită.

Două cărți.

O singură veste:

Dumnezeu încă ne vorbește.

Cine are urechi de auzit, să audă!

P.S.

Fii și tu parte din acest drum frumos!

Trimite textul acesta peste tot.

Va fi de mare folos!