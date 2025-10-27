După 25 Octombrie, despre bun simț și respect

Ziua Armatei Române. 81 de ani de la eliberarea ultimei brazde românești de sub ocupația hortysto-hitleristă. 81 de ani de când generalii de atunci ai Armatei Române îi făceau o promisiune Majestății Sale, Regele Mihai că de ziua lui de naștere îi vor oferi drept cadou o Românie eliberată…

La Carei am avut și în acest an parte de manifestări dedicate Armatei…Iar Armata Română și-a organizat ziua așa cum a știut ea. Mai bine pentru invitați, mai puțin bine pentru plebe…

Nu o să revenim asupra comportamentului unor participanți care cu tricoloru-n mână și-au huiduit premierul… Nici n-o să spunem dacă era… sau mai degrabă NU era momentul pentru astfel de ieșiri în decor… Care nu-i caracterizează pe pașnicii careieni.

O să venim cu două vorbe despre două momente care vorbesc de la sine despre oamenii locului…despre ardeleni. Și despre bun simț și respect.

Primul, primarul comunei Tiream, Miklos Tar care a făcut sâmbătă o postare de milioane de inimioare… ”Tiream – Vezendiu – 25 Octombrie-Ziua Armatei Române- Glorie eternă eroilor patriei noastre!” a scris omul nostru pe facebook, mesaj ce a însoțit fotografiile cu el depunând o coroană la monumentele eroilor din comună.

Al doilea… ni l-au oferit colegii de la ziarulunirea.ro… Care au titrat pe prima pagină…

”Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României”…

Ultramaratonistul aiudean de origine maghiară Levente Polgar a avut onoarea de a înmâna drapelul României, la Carei, la finalul Ștafetei Invictus 2025.

E cunoscută povestea celor trei ștafete — Albastră, Galbenă și Roșie care au ajuns, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de Ziua Armatei Române, la Carei.

„Go Invictus Romania, oriunde v-ați afla!!!”, este mesajul transmis cu acest prilej. Nimeni n-a fost însă curios să afle și povestea ”maratonistului”…

La 1 octombrie 2025 alergători și cicliști au plecat din București, de la Monumentul Eroilor Patriei, pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – către Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română în 1944.

Luni, 20 octombrie 2025, Ștafeta Invictus a ajuns la Alba Iulia, de la Sibiu. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei au avut loc în zona statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul din Cetatea Alba Carolina. Înainte de a ajunge la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul echipa Invictus a făcut un popas la monumentul dedicat lui Avram Iancu. Iar de la Alba Iulia a pornit și Levente a nostru…

-În 2016, Levente Polgar a alergat, de Ziua Națională, de la Aiud la Alba Iulia, fluturând drapelul tricolor și purtând un tricou cu Invictus, în semn de respect pentru militarii care luptă în teatrele de război.

-În 2018, anul Centenarului Marii Uniri, Levente Polgar s-a numărat între participanții la un tur pe bicciletă cu însemne tricolore pe traseul Cluj-Napoca – Alba Iulia.

-Cicliștii au parcurs astfel, în mod simbolic, 100 de kilometri la 100 de ani de la Marea Unire.

Cam despre asta e vorba în bursa noastră de azi… Restul e circ, mult circ… și cancan.