Echipa în afaceri dar și în viață! Povestea Ștefaniei și Radu Poias care au transformat pasiunea pentru construcții într-un brand local de succes

,,Dorim atunci când aud sătmărenii numele Transilvania Pav să se gândească la seriozitate, calitate, promptitudine și încredere în primul rând…”

Astăzi avem bucuria de a vă prezenta doi oameni care, prin curaj, determinare și multă muncă, au reușit să pună pe picioare o adevărată afacere de familie. Este vorba despre Ștefania și Radu Poias, ambii ingineri constructori, care au obținut locul al II-lea la categoria Microîntreprinderi, secțiunea Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Această distincție reprezintă o nouă confirmare a faptului că TransilvaniaPav se bazează pe calitate, profesionalism și satisfacția deplină a clienților.

Merită subliniat și faptul că Ștefania și Radu formează nu doar o echipă în afaceri, ci și în viață, reușind să îmbine armonios responsabilitățile profesionale cu cele familiale. Despre cum reușesc să mențină acest echilibru și care este povestea din spatele succesului lor, veți descoperi în interviul următor.

Cum a început această poveste? De unde ideea deschideri acestei afaceri la nivelul județului Satu Mare?

Povestea noastră a început din ambiția a doi tineri de a construi ceva durabil pentru viitorul lor, aici, acasă, în județul lor.

Este o poveste scrisă în doi – o echipă atât în afaceri, cât și în viața personală.

Amândoi suntem ingineri constructori, iar soțul, având o dorință puternică de a produce prefabricate din beton, a fost cel care a pus bazele unei „mini-fabrici de pavaje”.

Am început prin a produce pavaje, iar treptat am extins gama de produse prin realizarea de plăci de gard. În același timp, comercializăm și elemente prefabricate din beton, mobilier urban, ghivece din fibrociment, precum și o varietate de pavaje provenite de la colaboratorii noștri.

Este o afacere de familie? Dacă da, cum ați ajuns la un consens în legătură cu numele firmei?

Este o afacere strict de familie. Numele firmei a fost ales spontan, într-un timp foarte scurt. Am vrut ceva simplu și ușor de recunoscut. Astfel a luat naștere TransilvaniaPav – „Transilvania” simbolizează legătura noastră cu locul de origine, iar „Pav” provine de la pavajele care stau la baza acestei afaceri.

Un nume simplu, dar care ne definește pe deplin.

Cum se îmbină viața de familie cu cea profesională? Care este secretul pentru a menține echilibrul între muncă și viața personală atunci când lucrați împreună zi de zi?

Nu este întotdeauna ușor! Nu am fi sinceri dacă am spune că am ajuns deja la un echilibru, deoarece există momente în care uităm să facem diferența între viața personală și cea profesională, din dorința de a ne dezvolta și de a răspunde celor mai exigente cerințe.

În prezent, există mereu compromisuri, sacrificii sau momente în care unul dintre noi lipsește. Totuși, nu ratăm nicio ocazie de a petrece timp împreună cu băiețelul nostru și continuăm să căutăm metoda potrivită pentru a aduce echilibrul între muncă și viața personală.

Cel mai important este că tragem amândoi în aceeași direcție, ne susținem, avem încredere unul în celălalt și, indiferent de situație – suntem o echipă.

Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat până acum? Ați avut vreodată impulsul să renunțați la afacere?

Zilnic ne confruntăm cu provocări și situații neașteptate… Au fost momente în care am avut impulsul de a renunța, dar în fiecare dimineață am ales să o luăm de la capăt. Credem că ambiția noastră este mai puternică, iar faptul că ne sprijinim și ne motivăm reciproc ne ajută să mergem mai departe.

Recent ați fost premiați la Gala Firmelor Sătmărene 2025. V-aș ruga să ne povestiți puțin și despre experința trăită la Gala și ce înseamnă pentru un atreprenor local să fie apreciat și premiat la nivel județean?

Am fost onorați să participăm la acest eveniment și bucuroși să obținem locul al II-lea la categoria Microîntreprinderi, secțiunea Fabricarea produselor din beton pentru construcții. Pentru noi, această distincție înseamnă mult mai mult decât o simplă diplomă, este o confirmare a tuturor anilor de muncă, a eforturilor și a pasiunii pe care le investim zi de zi în ceea ce facem.

Este dovada că suntem pe drumul cel bun și reprezintă motivația de care aveam nevoie pentru a merge mai departe.Ne-am bucurat, totodată, de ocazia de a cunoaște și de a consolida relațiile cu alți antreprenori, un lucru care ne aduce multă satisfacție.

Mulțumim echipei noastre, clienților și partenerilor pentru încrederea acordată, iar organizatorilor le suntem recunoscători pentru un eveniment care ne reamintește cât de frumoasă este munca făcută cu suflet.

Care sunt valorile după care vă ghidați atât în afacerea voastră, cât și în relația cu clienții?

Viziunea noastră este simplă și esențială: seriozitate, încredere și calitate. Suntem ghidați de dorința de a oferi produse și soluții complete pentru orice tip de proiect, care să răspundă nevoilor și dorințelor clienților noștri.

Credem că un client mulțumit este cea mai bună recomandare, de aceea tratăm fiecare proiect cu responsabilitate, dedicare și implicare totală.

Cum vedeți TransilvaniaPav în viitor, de ce nu, cum vedeți anul 2026 pentru ceea ce faceți?

Vedem TransilvaniaPav crescând frumos, pas cu pas, așa cum am făcut-o și până acum. Ne dorim să investim tot mai mult în tehnologie și în calitate.

În 2026 ne vedem mai puternici, cu o echipă mai mare și mai unită, cu o gamă de produse extinsă și cu proiecte care să poarte cu mândrie numele nostru. Ne propunem, de asemenea, să oferim servicii de amenajare exterioară, realizate de echipa noastră de design.

Ce trebuie să știe sătmăreni când aud numele Trasilvania Pav?

Ne dorim ca, atunci când sătmărenii aud numele TransilvaniaPav, să se gândească în primul rând la seriozitate, calitate, promptitudine și încredere. La noi pot fi găsite produse din beton pentru amenajări exterioare, potrivite atât pentru proiecte rezidențiale, cât și pentru cele industriale: o gamă variată de pavaje, borduri, modele de garduri, bolțari finisați pentru gard, elemente de canalizare și prefabricate din beton, precum și mobilier urban și ghivece din fibrociment.

Sătmărenii pot găsi inspirația necesară în showroom-ul nostru din Viile Satu Mare, unde sunt expuse o gamă largă și diversificată de produse. De asemenea, oferim servicii de transport și descărcare pentru toate produsele noastre, asigurând un proces complet și fără griji pentru clienți.

Voi ați pornit la drum cu multă încredere, poate ați riscat mult și nu toată lumea ar avea acest curaj. Dacă totuși ar fi să dați un sfat tinerilor care au o idee de afacere, dar poate nu au curajul să facă pasul înainte, care ar fi acela?

Sfatul nostru pentru tinerii antreprenori este să creadă în visul lor și să nu renunțe, chiar dacă începutul li se pare greu. Să fie conștienți că nimic nu se construiește peste noapte, însă cu muncă, răbdare și încredere, rezultatele apar. Nu trebuie să le fie teamă de eșecuri, ele fac parte din drum.

Pe scurt, cu multă credință, ambiție și puțină nebunie, Urmați-vă visul! Dacă tu nu crezi suficient în visul tău pentru a-l începe, cum să creadă ceilalți?