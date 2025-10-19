Este de la Brad, nu vă speriați!

Într-un supermarket din Satu Mare, un sirop pare că a prins patina regală sau, cum se mai spune în ultima vreme când se strică ceva…

Deși produsul are deja urme vizibile de mucegai în interior, el tronează mândru la vedere, chiar în primul rând, pentru a onora, probabil, prezentarea brandului. Ajungem, astfel, la concluzia că magazinele nu sunt întotdeauna cele mai bune locuri pentru a vinde produse. Din pură nepăsare, vânzătorii reușesc performanța de a face o promovare negativă mai eficientă decât orice campanie publicitară. Oricum, chiar și praful așternut pe sticlă îi dă un aer aparte, să nu uităm de vinurile vechi, care își trag valoarea tocmai din patina timpului.

Problema este că, în cazul de față, nu e vorba de vin, ci de un sirop… sau, mai bine zis, de ceea ce a fost odată sirop. Așadar, ultima ofertă?