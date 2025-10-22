Fetele de la KKS Cămin s-au întors fără puncte de la Cluj

Echipa de handbal junioare II, KKS Cămin a jucat la Cluj-Napoca, în cadrul etapei a 4-a a campionatului, însă s-a întors acasă fără puncte, după o partidă în care în ciuda unei evoluții curajoase a fost depășită de experiența gazdelor.

Formația pregătită de Belényi Gábor, alcătuită din tinere jucătoare din Cămin, Foieni, Căpleni și localitățile din împrejurimi, a avut un început bun, reușind să revină după un handicap rapid de trei goluri.

De la 0–3, fetele din Cămin au redus diferența la un singur gol (4–3 în minutul 7), prin reușitele semnate de Tempfli Jázmin, Menninger Dorka și Bartha Hanna. Totuși, gazdele de la CSS Viitorul Cluj-Napoca au profitat de erorile echipe sătmărene, iar până la pauză s-au desprins la 15–8.

În repriza secundă, diferența a urcat chiar la nouă goluri (26–17, minutul 54), însă Kézisuli a avut o reacție bună pe final.

Grație unui parțial de 5–1, prin golurile marcate de Menninger Emília, Menninger Dorka, Szilágyi Réka și Kerezsi Júlia, fetele din Cămin au redus ecartul, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 27–22 în favoarea clujencelor.

După această etapă, KKS Cămin rămâne cu două puncte, ocupând locul 7 în Grupa H a campionatului de junioare II.

Următorul meci este programat duminică, 26 octombrie, de la ora 11:00, în Sala de sport din Căpleni, unde sătmărencele vor primi vizita echipei AHC Valeria Motogna Zalău, formație aflată pe locul 4 în clasament.

CSM Olimpia Satu Mare a stat în această rundă, menținându-se pe locul 8. Următoarea partidă pentru sătmărence va fi tot pe 26 octombrie, în deplasare, la Bistrița, unde vor înfrunta liderul neînvins LPS Bistrița.

Handbal feminin, junioare II, Grupa H, etapa a 4-a

CSS Viitorul Cluj-Napoca – KKS Cămin 27–22 (15–8)

KKS Cămin: Varga Hanna – Menninger Dorka (5 goluri), Bertus Blanka Júlia, Tempfli Jázmin (4), Szilágyi Réka (2), Nagy Viktória, Schrádi Brigitta (1), Heinrich Kinga, Szénási Nikolett Adrien, Heveli Hanna, Schwartzkopf Renáta Kinga, Bartha Hanna (1), Kerezsi Júlia Mária (1), Pink Regina, Menninger Emília (8).